Chile llega a la última fecha en el tercer puesto del Grupo J, con tres puntos. Revisa los resultados que necesita para sellar su paso a la siguiente ronda.

La derrota ante República Dominicana dejó a La Roja Sub 17 con tres puntos, pero todavía mantiene opciones concretas de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial. El formato del torneo contempla 48 participantes y permite que 32 equipos continúen en competencia: clasifican los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros.

La última fecha del Grupo J se disputará este viernes 27 de noviembre, donde la selección chilena enfrentará a Montenegro, mientras que República Dominicana jugará contra Argelia, cuyos encuentros comenzarán a las 12:00 horas de Chile.

Los escenarios de La Roja en la última fecha de fase de grupos del Mundial Sub 17

Si Chile gana: clasifica automáticamente. Una victoria ante Montenegro dejaría a la Roja con seis puntos y aseguraría su presencia en los dieciseisavos de final.

Además, el resultado le permitiría terminar entre los dos primeros del grupo. Incluso podría quedarse con el liderato, dependiendo de lo que ocurra en el partido entre República Dominicana y Argelia.

Si Chile empata: tendría buenas opciones de avanzar. En caso de que se de este escenario, La Roja alcanzaría las cuatro unidades y mantendría opciones de clasificar directamente.

Su posición final dependerá del otro encuentro del grupo. Si República Dominicana consigue un resultado que le permita mantenerse por encima de Chile, la Roja podría terminar tercera.

Los cuatro puntos le darían buenas posibilidades de avanzar como uno de los ocho mejores terceros del campeonato, aunque tendría que esperar los resultados de los demás grupos.

Si Chile pierde: dependerá de otros resultados. Una derrota complicaría considerablemente el panorama. La Roja se mantendría con tres puntos y Montenegro llegaría a cuatro, superándola en la clasificación.

Para conservar opciones de avanzar, Chile necesitaría que República Dominicana derrote a Argelia. Así, el equipo nacional podría terminar tercero, por encima de los africanos gracias al resultado del enfrentamiento directo.

Sin embargo, la clasificación ya no dependería únicamente de su desempeño. También tendría que esperar los resultados de los otros grupos y competir por uno de los ocho cupos destinados a los mejores terceros. En este marco, la diferencia de gol será un factor importante.

Así está la tabla del Grupo J: