Las lluvias y otros eventos climáticos registrados durante julio y agosto afectaron la comercialización de prendas de invierno, golpeando los resultados de la multitienda.

La cadena de multitiendas Tricot registró una caída de 57,4% en sus ganancias durante el tercer trimestre de 2026, luego de obtener utilidades por $525 millones, frente a los $1.232 millones anotados en igual período del año anterior.

El resultado estuvo marcado principalmente por el menor desempeño de su negocio retail, pese a que los ingresos de la compañía crecieron 5,4% interanual, hasta alcanzar los $62.868 millones.

Tricot sufre desplome de 57% en sus ganancias trimestrales por caída del negocio retail

En su reporte enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y consignado por La Tercera, la empresa explicó que el resultado estuvo condicionado por una exigente base de comparación, considerando que las ventas de locales equivalentes habían aumentado 19,9% en el tercer trimestre de 2025.

A ello se sumaron las condiciones climáticas adversas de julio y agosto, que afectaron especialmente la comercialización de productos de invierno.

Al respecto, sostuvo que “estos eventos afectaron a gran parte del territorio, alteraron el normal funcionamiento de las ciudades e impactaron tanto la planificación como el desarrollo comercial, con especial incidencia en la Región de Valparaíso y en el sur del país”.

Asimismo, la compañía atribuyó parte de los menores ingresos a los retrasos en la llegada de mercadería de verano, derivados de los conflictos internacionales que han afectado la logística marítima. Pese a este escenario, Tricot destacó que el impacto del tercer trimestre en sus resultados anuales es acotado, debido a que este período concentra cerca del 20% de las ventas retail del ejercicio. De hecho, precisó que la utilidad obtenida entre julio y septiembre de 2025 representó solo un 6% de las ganancias de ese año.