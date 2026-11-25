La apuesta por incrementar los aranceles se está llevando a cabo a pesar de que la Corte Suprema anuló una parte importante de los que impuso con anterioridad.

CASA BLANCA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está impulsando una iniciativa para incorporar nuevos aranceles a 14 de sus principales socios comerciales, entre ellos China y la Unión Europea.

De acuerdo con lo argumentado por su administración, la medida se justifica porque los países que integran la lista incurren en “exceso de capacidad industrial estructural” para rebajar precios de manera artificial.

El diario The Wall Street Journal informó que dicha conclusión surgió como resultado de una investigación arancelaria de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sobre los subsidios otorgados a industrias en China, la Unión Europea de 27 naciones y otros países, entre ellos Japón, Corea del Sur, India y Vietnam. A los anteriores se suman también Bangladés, Camboya, Indonesia, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán y Tailandia.

Por su parte, The New York Times precisó que la idea de elevar los aranceles incluye una propuesta aparte y específica para Brasil, en particular por sus exportaciones de azúcar y aeronaves.

Qué pasa con Chile y los nuevos aranceles propuestos por Trump

Según apuntaron los citados medios, la apuesta de la administración de Donald Trump por incrementar los aranceles a sus socios comerciales se está llevando a cabo a pesar de que la Corte Suprema del país anuló una parte importante de los que impuso con anterioridad.

Además, el incremento de los aranceles fue uno de los motivos que provocó el aumento de precios en Estados Unidos, una de las razones por las que los votantes le propinaron una dura derrota al Partido Republicano en la elección de mitad de mandato.

No obstante, tras dichos comicios, el mismo Trump consignó que haría uso de las atribuciones que le concede la ley pese a no tener mayoría en el Congreso, entre ellas la aplicación de nuevos aranceles.

Los gravámenes propuestos varían según el país y, de acuerdo con lo anticipado, China enfrentaría un arancel adicional de hasta 20%, mientras Vietnam podría llegar a 35% e India a 25%.

En tanto, para la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza se contempla una tasa de 15%, y para Indonesia, Tailandia, Malasia y Camboya llegaría hasta el 18%.

Hasta el momento, Chile no aparece entre aquellos países a los que Estados Unidos aplicaría nuevos aranceles, pero la decisión de Trump podría afectar al país de manera indirecta, en particular por posibles cambios en materia de competitividad de sus exportaciones respecto de las de países asiáticos y europeos, además de las eventuales consecuencias de un nuevo incremento en los precios de bienes y productos.