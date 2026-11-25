AGENCIA UNO

Jeannette Jara, ex ministra del Trabajo, cuestionó el manejo en materia económica del Gobierno, en especial la promesa de 100 días impuesta por José Antonio Kast para resolver la alta cesantía.

La otrora candidata presidencial, que llegó hasta el funeral de Delfina Guzmán, fue consultada sobre cómo sería su administración si estuviera en La Moneda.

“Mi gobierno habría sido mejor, y por lo siguiente: ningún gobierno puede ser peor que este, que es nefasto para el pueblo de Chile”, recalcó.

Respecto a la meta de presentar mejoras en materia de empleo al 11 de marzo de 2027, Jeannette Jara calificó la acción como una medida para distraer a la opinión pública de las problemáticas que enfrenta el Ejecutivo, como la situación del ministro Fernando Rabat.

“Trata de tirar un distractor planteando un nuevo plazo, cien días de aquí al 11 de marzo. Creo que está jugando con fuego, que él mismo está provocando y que lamentablemente a la gente solo le va a generar más indignación, y eso es complicado para el país”, advirtió.

Jara también hizo hincapié en la alta cesantía que enfrenta el país y cuestionó que desde el Gobierno se apunte al reforzamiento de los derechos laborales como uno de los responsables.

“Me llama la atención porque todo el rato estuvo echándole la culpa a las 40 horas. Creo que ha habido un discurso muy destinado a tratar de disciplinar a la ciudadanía para que nunca más se le ocurra pedir derechos laborales, pero no se hacen cargo del problema de fondo”, argumentó Jeannette Jara.

Ante esta situación, la ex ministra del trabajo hizo un llamado a “levantar industria y eso es lo que no se está haciendo”, afectando principalmente a la clase media, que “son los que pagan con el desempleo”.