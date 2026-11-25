El proyecto busca eliminar la exigencia de 20 trabajadoras para que una empresa deba garantizar sala cuna y ampliar el acceso a madres y padres con hijos menores de dos años.

La Sala Cuna Universal busca cambiar las reglas de acceso al cuidado infantil en Chile, eliminando una de las principales barreras que establece actualmente el Código del Trabajo que es la obligación de las empresas de proporcionar este beneficio solo cuando cuentan con 20 o más trabajadoras.

La iniciativa apunta a extender el derecho a sala cuna a un universo más amplio de trabajadores, independientemente de su género o del tamaño de la empresa en la que se desempeñen.

De esta manera, también busca reducir los costos asociados a la contratación femenina y promover una mayor corresponsabilidad en el cuidado de niños y niñas.

Para concretar este objetivo, el proyecto contempla la creación de un Fondo de Sala Cuna, que financiará los aportes destinados a cubrir la matrícula y mensualidad de los establecimientos que cumplan con los requisitos establecidos.

Cómo se financiará y funcionará la Sala Cuna Universal

Uno de los principales cambios de la propuesta es la creación de un Fondo de Sala Cuna, que permitirá financiar el beneficio mediante una cotización total de 0,30% de cargo del empleador.

Sin embargo, este mecanismo no implicaría un aumento adicional en los costos laborales, ya que los recursos se obtendrían mediante una redistribución de las cotizaciones destinadas actualmente al Seguro de Cesantía. La fórmula contempla un 0,15% proveniente de la Cuenta Individual de Cesantía y otro 0,15% del Fondo de Cesantía Solidario.

A estos recursos se sumará un aporte fiscal de 11.631 UTM, equivalente a cerca de $10 mil millones, durante los dos primeros años posteriores a la publicación de la ley. Además, si el fondo no cuenta con recursos suficientes para cumplir sus compromisos, el Estado deberá cubrir la diferencia.

En tanto, el monto que se entregará para financiar la sala cuna será definido considerando los costos de cada región. Asimismo, los empleadores no estarán obligados a construir establecimientos ni a realizar pagos adicionales para complementar el beneficio.

El proyecto también incorpora un suplemento solidario para disminuir el eventual copago que deban asumir las familias cuando el valor del establecimiento supere el aporte entregado por el fondo.

Este apoyo estará focalizado de acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH) y considera dos grupos:

Hogares pertenecientes al 40% más vulnerable: recibirán un suplemento equivalente al 50% de la diferencia positiva.

recibirán un suplemento equivalente al 50% de la diferencia positiva. Hogares ubicados entre el 41% y el 60% del RSH: accederán a un aporte equivalente al 30% de esa diferencia.

¿Cuándo podrán acceder las familias a la Sala Cuna Universal?

La incorporación de los beneficiarios no será inmediata para todos los grupos, sino que se realizará de manera gradual durante los primeros cuatro años de implementación.

De acuerdo con el calendario informado por el Ministerio del Trabajo, la incorporación se organizará de la siguiente manera: