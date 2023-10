VIDEO – Salud mental: el emotivo comercial que advierte sobre los síntomas que no vemos

20 de Octubre de 2023

El spot publicado por el club inglés Norwich City causó impacto en sus hinchas y en los cibernautas.

Hace algunos días, en el marco de Día Mundial de la Salud Mental, el Norwich City de Inglaterra compartió en sus redes sociales un video impactante.

Con el objetivo de concientizar sobre los problemas mentales que cada día afectan a más países en el mundo, y siendo Reino Unido una con las mayores tasas de esta patología en Europa, el club inglés logró hacer viral este registro.

Este país europeo está entre los que mayor tasa de suicidio tienen en Europa. Según los datos, el promedio era en 2021 de 8,2 muertes de estas características por cada 100 mil habitantes.

Un llamado de atención

El video, que fue visto por más de 15 millones de personas en X (ex Twitter), presenta como protagonistas a dos aficionados que no se pierden ningún partido del equipo. Casi sin diálogo, ambos entablan una relación tierna que tiene al equipo como enlace.

A uno de ellos se le puede ver más eufórico y enérgico durante los encuentros, mientras que el otro parece, por alguna razón, no disfrutar demasiado. No celebra los goles, luce cabizbajo constantemente y hasta parece no sufrir cuando al cuadro le anotan goles.

Para el final del clip, el fanático que siempre lucía más feliz y charlatán se ausenta a un partido y el otro cuelga en su asiento una bufanda que éste le había regalado, lo que da a entender diversas conclusiones.

Datos en Chile

Últimos estudios revelaron una prevalencia de automedicación de un 26%, siendo los hombres mayores de 45 años quienes tienen mayor riesgo de recurrir a la automedicación.

Asimismo, el consumo de medicamentos asociados a la salud mental ha aumentado un 89% en los últimos dos años, especialmente en lo que respecta a antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos, como consecuencias del estallido social y la pandemia.

Esta automedicación aumentó debido a que el sistema de salud nacional no ha logrado contener los requerimientos de salud mental que existen. Esto ha favorecido la venta informal de medicamentos en base a recomendaciones de otras personas que no son especialistas en el tema.

Este es por lejos el mejor comercial sobre salud mental/suicidio que he visto en machismo tiempo.



pic.twitter.com/XCHQF2ZZrm — Mauro Lorenzo マウロ (@Lo_Mauro) October 16, 2023