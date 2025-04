VIDEO – “Valoramos las vidas, no los desfiles”: Zelensky rechaza tregua anunciada por Putin por conmemoración del Ejército Rojo

“El alto el fuego no debe ser sólo por unos días, para después volver a matar”, indicó el mandatario ucraniano.

Zelenski rechazó propuesta de tregua de Putin

Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania, rechazó el anuncio realizado por el mandatario ruso, Vladimir Putin, de una tregua en suelo ucraniano de tres días en el marco de la celebración del 80° aniversario del triunfo del Ejército Rojo ante la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. La propuesta estaba agendada desde el 8 al 10 de mayo, siendo la conmemoración oficial el 9.

“En Ucrania no queríamos ni un solo segundo de esta guerra y siempre hemos dicho que estamos dispuestos a trabajar lo más rápidamente posible con todos los socios que puedan ayudar a establecer la paz y garantizar la seguridad“, comenzó diciendo en un video publicado en su cuenta de X.

Zelensky luego recordó a los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo: “El 11 de marzo respondimos positivamente a la propuesta estadounidense de un alto el fuego total. Hicimos nuestra propia propuesta a Rusia -bilateralmente- para detener los ataques al menos sobre objetivos civiles, como mínimo“.

Junto con ello recordó la propuesta para que la tregua de Semana Santa “se prorrogara 30 días”, en vez de las 30 horas que terminaron siendo oficialmente.

“Rusia lo ha rechazado todo sistemáticamente“, prosiguió el presidente ucraniano, indicando que Putin ha estado “manipulando al mundo”, inclusive a EE.UU. “Ahora, una vez más, otro intento de manipulación: por alguna razón se supone que todo el mundo debe esperar hasta el 8 de mayo antes de cesar el fuego – sólo para proporcionar a Putin silencio para su desfile“, agregó.

“Valoramos las vidas humanas, no los desfiles. Por eso creemos -y el mundo cree- que no hay razón para esperar hasta el 8 de mayo. El alto el fuego no debe ser sólo por unos días, para después volver a matar”, espetó el mandatario. “Debe ser inmediato, total e incondicional, durante al menos 30 días para que sea seguro y esté garantizado. Esta es la base que podría conducir a una verdadera diplomacia”.

“Rusia sabe exactamente lo que tiene que hacer y cómo responder: un auténtico alto el fuego”, cerró Zelensky sobre la tregua presentada por Putin.