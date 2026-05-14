Desbordes extiende polémica por ampliación de Santiago 1: “No engañemos a la ciudadanía”

Mario Desbordes dejó en claro que no se pretende ampliar Santiago 1, sino que levantar una nueva cárcel.

AGENCIA UNO

Mario Desbordes, alcalde de Santiago, reiteró su rechazo a la ampliación del penal Santiago 1 que pretende impulsar el Ministerio de Justicia y dedicó duros dardos al subsecretario del ramo, Luis Silva.

Esto, luego que Silva defendiera esta iniciativa a través de la prensa y recalcara que “la ampliación de Santiago 1 representa una ventaja para los vecinos de la comuna”.

Ante esto, el alcalde Desbordes respondió al subsecretario Silva, indicando que “solo a él se le ocurre que es una mejora. De verdad no… es increíble lo que está planteando”.

En esta línea, el jefe comunal reiteró que la propuesta de La Moneda responde a “una razón económica”, ya que con ello no debe generar un nuevo proceso de concesión para su ubicación y reducir los costos de construcción.

Mario Desbordes dejó en claro que no se pretende ampliar Santiago 1, sino que levantar una nueva cárcel.

“Lo que se va a hacer ahí es una cárcel nueva. No engañemos a la ciudadanía. Yo trabajaba en Colina 1 cuando se hizo Colina 2 y se construyó muralla con muralla, y a nadie se le pasa por la cabeza decir que es una ampliación de Colina 1. Son dos cárceles distintas”, argumentó.

El alcalde de Santiago también rechazó las palabras de Luis Silva, quien adujo que esto permitiría descongestionar Santiago 1, ya que solo se incrementará la población penal del recinto. “Cuando usted hace 1.600 plazas, en cuatro años más tiene 5.000 internos. Yo sí conozco el sistema”, declaró.

Junto con ello, Desbordes salió al paso de la respuesta del subsecretario de Justicia tras consignar que se informó de la medida a través de la prensa, ante lo cual Silva indicó que lo “invitará a la inauguración”.

“Hay una línea delgada entre la ironía y la pachotada. Y yo creo que el subsecretario lo que hizo fue una pachotada”, sostuvo el alcalde, apuntando que “le faltó fineza. Con ese tipo de actitudes yo no tengo nada que conversar con él”.