“Agentes malintencionados de Chile”: vocero de salud argentino sobre el origen del brote de virus hanta

El mayor problema para establecer el origen del contagio se debe a que las dos primeras víctimas habían viajado por Uruguay, Chile y Argentina antes de abordar el crucero.

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A una “maniobra para empañar la imagen de Ushuaia como destino turístico” atribuyó el vocero del Ministerio de Salud de la provincia argentina de Tierra del Fuego, Martín Alfaro, las versiones que apuntan a que en ese lugar se encuentra el origen del brote de virus hanta que afectó a los pasajeros del crucero MV Hondius.

Es que, si bien aún no se confirma dónde se contagiaron los ciudadanos de Países Bajos que fueron los primeros en contraer el virus, una de las hipótesis más difundidas es que se habría producido en un vertedero de Ushuaia, el puerto desde el que partió el barco.

El mayor problema para establecer el origen del contagio se debe a que ambos turistas habían viajado por Uruguay, Chile y Argentina antes de abordar el crucero.

Chile y el origen del brote del virus hanta

De acuerdo con lo reportado por el diario The New York Times, el secretario de política exterior del Instituto de Turismo de Tierra del Fuego, Juan Pavlov, descartó por completo la posibilidad de que el contagio se hubiera producido en el vertedero de Ushuaia, ya que ni los camioneros ni los recolectores de basura que trabajan en el recinto han reportado síntomas.

En esa línea, el funcionario se manifestó convencido de que la mención de esa ciudad se trató de “un chivo expiatorio”.

Por su parte, Martín Alfaro fue un paso más allá y apuntó a Chile como origen de la versión que apunta a Ushuaia como el lugar donde los pasajeros del crucero se contagiaron con el virus hanta.

Aunque planteó que se trata de una “teoría personal”, no dudó en manifestar que “es posible que agentes malintencionados del vecino Chile hayan difundido rumores para posicionarse como la única puerta de entrada a la Antártida“.

En este lado de la cordillera, en tanto, el Ministerio de Salud (Minsal) descartó que el contagio de la pareja neerlandesa se haya producido en Chile, ya que ambos estuvieron de visita antes del período de incubación del virus.