Archivos Epstein: documentos revelan el modus operandi de Ghislaine Maxwell para atraer a adolescentes al magnate

Un reciente conjunto de documentos judiciales desclasificados sobre Jeffrey Epstein ha arrojado luz sobre las sofisticadas tácticas psicológicas que su ex pareja, Ghislaine Maxwell, empleó para atraer a adolescentes vulnerables hacia una red de abusos. Según los archivos, Maxwell se mostraba cariñosa, bromista y atenta, adoptando un rol de confianza para normalizar situaciones inquietantes.

Esta filtración surge mientras Maxwell cumple una condena de 20 años y busca un indulto o reducción de pena durante de la Administración de Donald Trump. Los documentos revelan el testimonio de un agente ante el gran jurado en 2020, detallando cómo Maxwell desensibilizaba a las víctimas. “Ella era como una hermana mayor cool y hacía comentarios como: Así actúan los adultos“, relató el agente. Incluso se mostraba en topless frente a las menores para que el entorno pareciera casual.

Los testimonios describen encuentros donde Maxwell no solo estaba presente, sino que dirigía los actos. Según el relato de una víctima que sentía que Maxwell y Epstein eran su “familia“, la mujer solía instruir a las jóvenes sobre cómo masajear a Epstein.

“Maxwell solía burlarse de las otras chicas. Ella tocaba los pechos de las jóvenes y les indicaba qué hacer”, afirmó el agente. Otra víctima recordó que, durante una salida al cine, Maxwell bromeaba bajándole un poco los pantalones a Epstein para mantener un ambiente ligero mientras él abusaba de la menor en la sala.

Los otros casos de adolescentes con Ghislaine Maxwell y los dichos de su hermano

Los documentos también sugieren por qué Maxwell eludió la justicia durante años. En una entrevista de 2007, una víctima no la mencionó simplemente porque los investigadores “no le preguntaron por ella”. Entre los testimonios destaca el de una mujer identificada como Carolyn —quien falleció por sobredosis en 2023—, a quien Maxwell manipuló tras conocer sus traumas infantiles y adicciones familiares.

Ante estas revelaciones, Ian Maxwell, hermano de la acusada, reconoció el interés por las transcripciones del gran jurado, sin embargo, hizo una aclaración. “Es importante recordar que tales materiales no son evidencia de culpabilidad o prueba de la conducta de nadie. Los procedimientos del gran jurado son preliminares y unilaterales por diseño”, detalló Ian Maxwell.