FOTOS – Publican casi 4 mil documentos sobre Epstein: demócratas acusan “revelaciones parciales”

El material difundido tiene un tamaño aproximado de 3 gigabytes, pero medios norteamericanos apuntan que existen más de 300 gigabytes de datos almacenados por el FBI.

Horas antes de que se cumpliera el plazo establecido por la ley firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Departamento de Justicia publicó este viernes casi 4 mil documentos, entre ellos varias fotos, relacionados con Jeffrey Epstein, el magnate pedófilo que se suicidó en la cárcel.

Según el reporte de la prensa norteamericana, entre las imágenes difundidas durante la jornada hay algunas del ex presidente Bill Clinton y los cantantes Mick Jagger y Michael Jackson, por ejemplo.

Sin embargo, la oposición demócrata cuestionó que se trata de “revelaciones parciales”, a pesar de que la ley que firmó Trump exigía la difusión total.

De acuerdo con lo informado por la prensa estadounidense, el material difundido este viernes tiene un tamaño aproximado de 3 gigabytes, mientras que medios como CNN indicaron que hay más de 300 gigabytes de datos almacenados en el sistema electrónico de gestión de casos del FBI, los que incluyen videos, fotografías, grabaciones de audio y registros escritos.

Fotos de Epstein con Clinton, Jagger, Michael Jackson y otros

En el caso del ex mandatario demócrata, hay fotos que ya se conocían y otras de las que no se tenían registros, como una en la que aparece al interior de un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza y acompañado de alguien a quien se le tapó el rostro.

Según detalló el Departamento de Justicia, entre los 3.965 documentos desclasificados incluyen al menos otras cinco imágenes del ex presidente.

En otra de las imágenes difundidas por el Departamento de Justicia, se ve al mismo Clinton junto a Epstein, con el cantante británico Mick Jagger entre ambos.

Otra foto captó a Bill Clinton y Jagger con una mujer entre ambos, a la que se le tapó el rostro para proteger su identidad.

El rey del pop, Michael Jackson, es una de las reconocidas figuras del mundo del espectáculo que aparecen en las fotos junto a Jeffrey Epstein.

En otra imagen difundida este viernes se ve al mismo Jackson junto a Clinton y la también cantante Diana Ross.

A la vez, una de las fotos divulgadas durante este viernes reafirma la presencia del ex príncipe Andrés, de Gran Bretaña, en la residencia del magnate.