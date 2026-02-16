Expertos de la ONU acusan presuntos crímenes de lesa humanidad en archivos de Epstein

Nueve relatores del organismo indicó que los documentos expuestos “sugieren la existencia de una empresa criminal global”.

Los archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein muestran atrocidades contra mujeres y menores de tal magnitud que podrían ser considerados “crímenes de lesa humanidad“, de acuerdo a nueve relatores y expertos de la ONU. Los hechos alcanzarían aquel estatus por ser de carácter sistemáticos y de alcance trasnacional.

Divulgados el pasado 30 de enero, los archivos expuestos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos “sugieren la existencia de una empresa criminal global” y “revelan implicaciones aterradoras sobre el nivel de impunidad para estos crímenes“, indicó un comunicado conjunto de las distintas autoridades del organismo internacional.

Los documentos contienen menciones a posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes y feminicidio, señalaron los expertos. En ese sentido, instaron a “todos los tribunales nacionales e internacionales competentes” de su influencia a enjuiciar los presuntos crímenes.

Recalcaron, en el marco del derecho internacional sobre los derechos humanos, que “los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar y castigar la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los actos cometidos por actores privados“.

Entre los expertos firmantes figuran la relatora de violencia contra las mujeres y niñas, Reem Alsalem, y sus homólogas sobre derecho a la privacidad, Ana Brian Nougrères, y libertad de reunión y asociación, Gina Romero.

Expertos de la ONU: los “grandes fallos” en los archivos Epstein

Dichos posibles delitos se cometieron “en un contexto de creencias supremacistas, racismo, corrupción, misoginia extrema y mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas de distintas partes del mundo“. Ante ello, los relatores solicitaron una investigación independiente e imparcial, para determinar como pudieron haber ocurrido durante un periodo tan prolongado de tiempo.

“Es imperativo que los gobiernos actúen de manera decisiva para responsabilizar a los perpetradores“, señalaron los expertos, agregando que “nadie es demasiado rico o poderoso para estar por encima de la ley“.

Finalmente, los representantes de la ONU lamentan “graves fallos” en la divulgación de los archivos. Según su análisis, la publicación de estos supuso la divulgación de información sensible acerca de las víctimas. “El hecho de no proteger su privacidad les pone en riesgo de represalias y estigmatización“, por lo que muchas involucradas podrían sentirse nuevamente victimizadas o sometidas a manipulación.