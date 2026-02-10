No es sólo Chile: estos son todos los países que mantienen millonarias deudas con la ONU

Desde el Gobierno descartaron que la deuda de US$ 10 millones afecte la candidatura de Bachelet a la ONU, mencionando que varios países también tienen pagos pendientes. ¿Quién encabeza la lista? EE.UU. con una deuda que supera los US$ 4.500 millones.

Chile mantiene una deuda con la ONU que asciende a casi 10 millones de dólares, por lo que trascendió que esta situación podría afectar a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General, lo cual fue desmentido por el Gobierno, mencionando que nuestro país no es el único que tiene deudas con el organismo.

“Estas son deudas que se arrastran hace años, no tiene que ver exclusivamente con esta administración. En un momento pasaron de los sectores; de los Ministerios hacia Cancillería”, expuso la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

El monto que adeuda Chile tiene que ver con el aporte ordinario a varios entes de la ONU, a lo que se sumarían deudas en los fondos destinados a operaciones de paz.

Bajo este contexto, la secretaria de Estado desdramatizó el hecho y recalcó que “distintos países del mundo, incluso Estados Unidos, mantiene deudas con este organismo, por lo tanto son cosas que no tienen que ver una con la otra“.

No es sólo Chile: los países que mantienen deudas con la ONU

Estados Unidos lidera el listado de países que no han pagado sus cuotas al presupuesto ordinario de operaciones de las Naciones Unidas. De hecho, el impacto de la falta de pago o los pagos atrasados ha sido tal que el Secretario General, António Guterres, advirtió que la organización enfrenta un riesgo de “colapso financiero inminente”.

Solo EE.UU. adeuda un monto de 2.196 millones de dólares, lo que incluye 827 millones de dólares en cuotas atrasadas de 2025 y 767 millones de dólares para 2026. Respecto al caso del mantenimiento de la paz, los norteamericanos deben 1.944 millones de dólares en cuotas y 528 millones de dólares por misiones activas y concluidas, respectivamente.

Sumado a ello, deben pagar otros 43,6 millones de dólares en contribuciones a los tribunales de la ONU. Considerando todos los ítems, el país adeuda un monto total de 4.500 millones de dólares.

Además de la nación que lidera Donald Trump, otros países que no han pagado de manera íntegra sus cuotas anuales obligatorias son: Afganistán, Angola, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chad, Chile, República del Congo, Cuba, Corea del Norte, Dominica, Ecuador, El Salvador, Ghana, Granada, Iraq, Islas Salomón, Lesotho, Libia, Myanmar, Malawi, Mauritania, México, Nicaragua, Níger, República Democrática del Congo, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Sudán del Sur, Surinam, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Venezuela y Yemen.

De los 193 Estados miembros de la ONU, solamente 151 han cumplido con los pagos al presupuesto ordinario para 2025. Respecto a las cuotas correspondientes a 2026, sólo 41 países han cumplido con los pagos, según consigna Passblue.

El pronunciamiento de Cancillería

En el caso de Chile, los pagos de estas obligaciones se distribuyeron en distintos ministerios, pero varios de ellos no pudieron cumplir con dichos montos. Por ello, la responsabilidad volvió a Cancillería, donde manifestaron que “este Ministerio heredó una deuda de arrastre de varios años, que está pagando gradualmente“.

“Al ser una deuda alta no es posible ponerse al día de inmediato, por lo que se están priorizando los pagos. Sin embargo, es importante aclarar que esto de ninguna forma afecta la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas”, aseguraron desde la cartera.