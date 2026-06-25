El motivo tras el cierre de Alligator Alcatraz, la icónica cárcel de Donald Trump para inmigrantes

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, destacó que casi 21.000 de los 30.000 inmigrantes que llegaron a ese recinto ya fueron deportados.

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves el cierre de la Alligator Alcatraz, la icónica cárcel de Donald Trump para retener a los inmigrantes antes de ser deportados.

Ubicado en medio de pantanos habitados por reptiles en el Parque Nacional de los Everglades, al oeste de la ciudad de Miami, el centro de detención había abierto sus puertas en julio de 2025, tras una visita del mandatario norteamericano.

De acuerdo con lo reportado por los medios que asistieron a la conferencia que ofreció DeSantis junto al denominado Zar de la frontera, Tom Homan, casi 21.000 de los 30.000 inmigrantes que llegaron a ese recinto ya fueron deportados desde Estados Unidos.

“Los detenidos que estaban aquí siguen bajo custodia federal. Los trabajos de desmovilización en estas instalaciones están en marcha“, confirmó el gobernador de Florida.

Según dijo a continuación, Alligator Alcatraz ayudó “a retirar a muchas personas peligrosas de las calles y a sacarlas no solo del estado de Florida, sino de Estados Unidos“.

Por su parte, Homan resaltó el liderazgo de Florida, que concentra un 40% de los arrestos migratorios a nivel nacional.

El motivo tras el cierre de Alligator Alcatraz

En su encuentro con la prensa, la máxima autoridad del Estado terminó con las especulaciones sobre el cierre del centro, que apuntaban a su alto costo, estimado en más de un millón de dólares diarios.

A ello se sumaron las demandas de grupos ambientalistas y defensores de migrantes, los que denunciaron la opacidad en el manejo del centro, además de daños y abusos.

Sin embargo, el gobernador planteó que “desde el principio que esta era una solución de emergencia que sería temporal, que una vez que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tuviera la capacidad para manejar a estos inmigrantes ilegales, particularmente a los inmigrantes ilegales criminales, ellos podrían hacerlo”.

Los medios estadounidenses recordaron que la opción del cierre del Alligator Alcatraz adquirió mayor fuerza luego de que la semana pasada el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) trasladó a los inmigrantes detenidos a otras instalaciones tras el inicio de la temporada de huracanes.