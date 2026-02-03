Familia teme por su salud mental: la historia del músico chileno que está detenido en la cárcel Alligator Alcatraz de Estados Unidos

Agentes de migración de Estados Unidos retuvieron a Kevin Carvajal en la ciudad de Miami, tras comprobar que su visa de turista se encontraba vencida.

El músico chileno Kevin Carvajal Sotomayor permanece detenido en la cárcel para migrantes Alligator Alcatraz, en Estados Unidos, según confirmó este martes la familia del joven de 26 años.

De acuerdo con lo revelado por los familiares del saxofonista oriundo de Osorno, agentes de migración de ese país (ICE) retuvieron a Carvajal en la ciudad de Miami, tras comprobar que su visa de turista se encontraba vencida.

Se trata de la tercera vez que el músico viajaba a Estados Unidos, donde participaba en eventos e incluso algunos en cruceros para turistas.

Su hermano, Fabio Carvajal, contó que le estaba yendo bien y por eso, una vez que se le venció la visa, decidió permanecer en suelo estadounidense mientras tramitaba una nueva, pero esta vez de asilo.

Sin embargo, no cumplía con los requisitos, por lo que siguió en ese país sin visa hasta que lo fiscalizaron junto a su pareja en un control vehicular de rutina.

Piden ayuda para el músico chileno detenido en Alligator Alcatraz

Según el relato de la familia del músico chileno a radio Biobío, tras la detención de ambos, la mujer firmó su autodeportación y días después regresó a Chile, mientras que a él lo enviaron al South Florida Reception Center, más conocido como la cárcel Alligator Alcatraz, construido por orden de Donald Trump.

Los familiares de Kevin Carvajal aseguran que él también se mostró dispuesto a ser deportado lo más rápido posible a Chile, pero eso no ocurrió.

Rosa Sotomayor, la madre del saxofonista, aseveró que él no tiene antecedentes penales, por lo que les llama la atención lo prolongado de su detención.

Contó a la vez que ya se contactaron con la Cancillería, desde donde les dijeron que la deportación de Kevin, quien se encuentra en aislamiento severo y con acceso restringido a comunicación, podría demorar hasta cuatro meses.

Ante este dato, la familia teme que la salud mental de Kevin se vea gravemente afectada al encontrarse preso por tanto tiempo.