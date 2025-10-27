Qué se sabe de los cinco chilenos detenidos en Alligator Alcatraz, la cárcel rodeada de caimanes

La característica más distintiva de Alligator Alcatraz es que está rodeada de humedales llenos de caimanes.

Cinco chilenos permanecen detenidos en el penal South Florida Detention Facility, más conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en Florida, Estados Unidos, de acuerdo con lo informado por la Policía de Investigaciones (PDI).

La cárcel, que funciona como recinto penitenciario para migrantes que han cometido algún delito, dispone de estrictas medidas de seguridad, consta de una gran jaula, sin muros, y está cubierta por un enorme toldo.

Pero, sin duda, la característica más distintiva de Alligator Alcatraz es que está rodeada de humedales llenos de caimanes.

Qué se sabe de los chilenos detenidos en Alligator Alcatraz

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, “el Consulado General de Chile en Miami ha estado permanentemente pendiente de la situación de connacionales que han sido detenidos y trasladados al centro de detención migratoria temporal, Alligator Alcatraz”.

“En ese contexto, el mes de agosto pasado, el cónsul efectuó una visita a este centro con el propósito de entrevistarse con ciudadanos chilenos detenidos en dicho lugar, verificar sus condiciones de reclusión y brindar apoyo, de conformidad a las convenciones y protocolos correspondientes“, añadió la Cancillería.

Ahondó en el tema y precisó que en esa visita “se pudo otorgar asistencia consular directa a un connacional y efectuar seguimiento posterior con su familia. En tanto, otros chilenos detenidos en ese centro habrían sido trasladados a otros recintos“.

Dijo a la vez que “no se han recibido solicitudes de atención por parte de connacionales detenidos en dicho centro, ni nuevas notificaciones por parte de autoridades estadounidenses. Tampoco hemos tenido informaciones de aquello”.

“Sin perjuicio de lo anterior, el Consulado de Chile en Miami ha hecho un constante seguimiento y acompañamiento a distintos connacionales detenidos en el estado de Florida, siempre en el marco de sus atribuciones y competencias”, complementó.

Ministro Cordero también se refirió al tema

Tras un reportaje de Meganoticias en el que familiares de los chilenos detenidos en Alligator Alcatraz denunciaron que han tenido poco apoyo del consulado, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que “es un asunto que el Ministerio de Seguridad no registra, fundamentalmente porque situaciones de esas características responden a lo que la ley denomina el derecho a la atención consular“.

“Por lo tanto, nosotros tenemos desconocimiento si esas personas, por ejemplo, que han hablado, que se han referido en el reportaje, requirieron formalmente la asistencia consular, que es el mecanismo regular que el sistema institucional chileno tiene para dar cobertura a los nacionales que se encuentran en el extranjero, cualquiera sea su circunstancia“.

“Por lo tanto, lo que yo creo que es conveniente primero dilucidar es si ellos requirieron formalmente la atención consular que señala la ley”, concluyó.