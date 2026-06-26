Alcalde de Nueva York cumplió promesa de campaña: cuántas familias se beneficiarán con el congelamiento de los arriendos

El socialista Zohran Mamdani dijo que se trata de “una victoria histórica para los habitantes de la ciudad”.

PEXELS.

A partir del 1 de octubre entrará en vigencia el congelamiento de los arriendos de una significativa parte de las viviendas de Nueva York, según confirmó el alcalde Zohran Mamdani.

La medida, que formaba parte de su campaña durante las elecciones, fue adoptada por el Consejo de Regulación de Alquileres (Rent Guidelines Board, en inglés).

El organismo, cuya totalidad de integrantes son nombradas por el alcalde, es el encargado de fijar cada año los techos de aumento de los alquileres de las viviendas sometidas a regulación.

“Es una victoria histórica para los habitantes de la ciudad de Nueva York” y “el alivio que los trabajadores de nuestra ciudad merecen”, afirmó Mamdani.

Cuántas familias de Nueva York verán congelados sus arriendos

De acuerdo con lo reportado, a partir del 1 de octubre casi un millón de viviendas que están sujetas a este control no registrarán un aumento en sus arriendos al renovar el contrato, ya sea por un periodo de uno o dos años.

Según detalló The New York Times, la regulación abarca al 40 % de todos los inmuebles de cinco distritos.

“Seguiré trabajando para lograr una ciudad más asequible mediante la construcción y preservación de viviendas asequibles, la reducción de los costos operativos de los edificios —como los seguros— y garantizando que los inquilinos conozcan sus derechos“, añadió el alcalde.

En abril pasado, el arriendo promedio de un departamento en Manhattan superó por primera vez los 5.000 dólares (algo más de 4,6 millones de pesos) mensuales.