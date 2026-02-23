VIDEOS – Los registros de la tormenta más grande que dejó a Nueva York con toque de queda

Cancelaciones masivas de vuelos, suspensión de clases y cortes de energía marcan una jornada crítica en la Gran Manzana.

Una intensa tormenta invernal mantiene paralizado el noreste de Estados Unidos, tras dejar acumulaciones de nieve que superan los 60 centímetros en Nueva Jersey y se acercan a los 40 centímetros en Nueva York, donde incluso podría establecerse un nuevo récord histórico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), en el Central Park se registraban 38,3 centímetros de nieve a primera hora de la jornada. Si las precipitaciones superan los 69,8 centímetros, se igualaría o sobrepasaría la marca histórica fijada en enero de 2016, lo que convertiría a este fenómeno en uno de los más intensos desde que existen registros.

En Nueva Jersey, varias localidades ya han acumulado más de 61 centímetros de nieve, complicando gravemente la movilidad. En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani decretó la prohibición de circulación para vehículos no esenciales hasta el mediodía, una medida que dejó espacios emblemáticos como Times Square prácticamente desiertos.

Histórica tormenta en Nueva York: vuelos cancelados y clases suspendidas

El impacto del temporal también se ha hecho sentir en el transporte aéreo. Más de 5.300 vuelos fueron cancelados en todo el país, mientras que en los principales aeropuertos de la región —Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Aeropuerto LaGuardia, Aeropuerto Internacional Libertad de Newark y Aeropuerto Internacional Logan— cerca del 90% de las operaciones permanecen suspendidas.

Las autoridades suspendieron además las clases para los 900.000 estudiantes del sistema público y habilitaron 100 camas adicionales en un refugio del alto Manhattan ante las bajas temperaturas, que este invierno ya han provocado más de 20 muertes, principalmente entre personas sin hogar.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul confirmó la suspensión del servicio ferroviario Long Island Rail Road (LIRR) y reportó cortes de energía que afectan a unos 20.000 hogares en la región.