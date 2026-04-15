Qué explica los buenos resultados en la Bolsa de Nueva York pese a la inflación por la guerra en Irán

Los principales índices bursátiles de Nueva York han recuperado el nivel previo a la escalada bélica en Medio Oriente. ¿Cómo se explica si el panorama sigue siendo incierto?

BOLSA DE NUEVA YORK.

Su mayor alza mensual desde mayo de 2022 registraron los precios en Estados Unidos durante marzo, tras alcanzar un 0,9%, con lo que la inflación anual acumulada a marzo llegó a un 3,3%, la más alta en los últimos dos años debido a la guerra en Irán.

Pese a ello, la Bolsa de Nueva York vive auspiciosos días, con un aumento del 0,54% este miércoles 15 de abril, lo que genera la pregunta de por qué los inversionistas se muestran tan optimistas en un contexto tan complicado como un conflicto armado que ha provocado problemas en el suministro de combustibles y la cadena de suministros.

“Hay varios factores que lo explican”, le dice a EL DÍNAMO Ignacio Mieres, Head of Research de XTB, quien detalla que “el riesgo ha ido disminuyendo, tanto el riesgo geopolítico como la volatilidad del mercado de bonos, lo que ha generado un escenario más favorable“.

“Esto viene principalmente porque el mercado estaría dando por descontado una desescalada del conflicto, en donde se esperaría que se extienda este alto al fuego y se pueda materializar los próximos días una nueva negociación tras la que falló el fin de semana”, apunta.

El analista indica que lo anterior ha generado perspectivas positivas para el mercado, y que el factor que lo justifica se vincula a un repunte tras la caída registrada en las semanas previas.

“Hemos observado que gran parte de este repunte viene por una fuerte exposición del sector minorista y también por los fondos seguidores de tendencia, que es donde se ha visto ese fuerte incremento, y por eso esa volatilidad que hemos observado”, puntualiza Mieres.

Otro factor que ha influido en este panorama positivo tiene que ver con el ámbito empresarial, donde “también hay mejoras debido a que toda esta caída trajo una gran corrección para la renta variable del sector tecnológico y de software“.

“El único riesgo que hemos observado en esta entrega de resultados va más por la exposición al crédito privado, que ha tenido problemas, pero no hay un riesgo sistémico que se esté identificando. Entonces, es una mezcla de mejoras del optimismo y las valoraciones que se habían estado ajustando“, resume.

¿Beneficiará este optimismo a la bolsa en Chile?

Respecto de cómo se vive este proceso desde Chile, el Head of Research de XTB confirma que se puede esperar que “vuelva la tendencia de mantenerse como lo que veíamos en 2025; es decir, ver un dólar que se debilite, debido a que esta extensión de liquidez debería estar quedando atrás y el dólar no debe estar actuando como un activo refugio, y eso permita dar el margen también a la recuperación de los otros mercados”.

“Esperaríamos que la bolsa local y las de los países emergentes en general se vuelvan a beneficiar, debido a que una base comparativa con el mercado americano sigue estando atractiva a nivel de múltiplos“, añade.

Sobre el plazo que duraría el optimismo entre los inversionistas, el experto admite que “de momento es un escenario incierto, porque tenemos algunos focos de riesgo para 2026″.

“El primero es la geopolítica y sobre todo la de petróleo y la cadena de suministros, pero también observamos cómo hay un deterioro por la parte política de Estados Unidos, porque esta campaña le ha quitado votos a Trump en el año de las elecciones de mitad de término, lo que llevaría a un entorno en que se vuelva a poner en duda o generar fricción respecto de la institucionalidad“, apunta.

Finalmente, Mieres indica que “de mantenerse este panorama en la geopolítica, sí esperaríamos que este repunte en la bolsa pueda continuar, pero es un repunte muy sensible a cualquier cambio o deterioro de los avances. Los fundamentos se mantienen, pero sí estamos en un escenario muy, muy de corto plazo”, concluye.