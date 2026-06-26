Terremoto en Venezuela: la ONU cifra en más de 50.000 los desaparecidos y los muertos ascienden a 920

“Buscar supervivientes entre los escombros es una tarea colosal”, afirmó el el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher.

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El número de desaparecidos tras el doble terremoto de Venezuela supera las 50.000 personas, según afirmó este viernes el jefe humanitario de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, mientras las últimas informaciones apuntan que la cifra de muertos ascendió a 920.

De acuerdo con lo reportado por medios internacionales, el funcionario aseguró también que la cantidad de fallecidos debido a los sismos probablemente “aumentará considerablemente”.

Otras fuentes recalcaron que los equipos de búsqueda y rescate urbano desplegados en las zonas afectadas por los terremotos ascienden ya a 30 y suman 1.600 efectivos, además de 100 perros entrenados en la búsqueda de víctimas entre los escombros.

50.000 desaparecidos en Venezuela

“Se trata de una operación de rescate extremadamente compleja. Hay más de 50.000 desaparecidos; por lo tanto, buscar supervivientes entre los escombros es una tarea colosal“, le dijo Fletcher a la agencia AFP sobre las consecuencias de los terremotos en Venezuela.

Respecto del aumento a cerca de mil fallecidos, fue el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien reveló que a primera hora de esta tarde el número de muertos alcanzaba los 920.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó que la cantidad de heridos se incrementó a 2.980.

Además, según los cálculos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), otra de las agencias de la ONU, hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos, incluyendo dos millones en la capital, Caracas.