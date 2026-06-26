Terremotos en Venezuela: muertos aumentan a 589 y bomberos chilenos especialistas en rescate ya trabajan en terreno

Hay al menos 2.927 familias damnificadas por los sismos, que dejaron alrededor de 250 edificios dañados.

ONU.

A 589 aumentó la cifra de muertos tras los dos terremotos que afectaron este miércoles a Venezuela, mientras que se estima en casi 3.000 la cifra de heridos, de acuerdo con los últimos reportes entregados por las autoridades.

En el intertanto, ya se encuentran trabajando en terreno los 30 bomberos chilenos USAR, especialistas en búsqueda y rescate de personas.

El grupo está integrado por voluntarios de distintas regiones del país, quienes arribaron al aeropuerto El Libertador de Maracay en un avión KC 135.

“Hemos rescatado con vida a decenas de personas“, manifestó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al actualizar la situación de emergencia que enfrenta su país.

Cuántos siguen desaparecidos tras los terremotos en Venezuela

Pasado más de un día desde los terremotos que afectaron a Venezuela, los informes oficiales apuntan que los desaparecidos reportados hasta el momento llegan a 157 personas, a los que se suman otras 200 que permanecen atrapadas entre los escombros.

Las autoridades indicaron que hay al menos 2.927 familias damnificadas por los sismos, que dejaron alrededor de 250 edificios dañados. De hecho, solo en La Guaira colapsaron más de 100 edificios.

Además, un total de ocho hospitales resultaron afectados y en algunos de ellos los pacientes debieron ser evacuados a otros recintos asistenciales.