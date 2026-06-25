VIDEOS – “Una verdadera tragedia”: Decly Rodríguez cifró en 164 los muertos tras los terremotos en Venezuela

Desde su celda en Nueva York, el depuesto presidente Nicolás Maduro expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

INSTAGRAM.

A 164 muertos y casi mil heridos aumentó la cifra de víctimas por los dos terremotos registrados en la víspera en Venezuela, de acuerdo con lo que confirmó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)” , afirmó en el contacto telefónico que mantuvo con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En la ocasión, Rodríguez anunció “la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas“.

De igual forma, dijo que instruyó la creación de un fondo para la “atención inmediata de las víctimas de este desastre natural que ha enlutado a decenas de familias”.

La presidenta encargada de Venezuela dijo que los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 provocaron el colapso de al menos diez edificios en el área de La Gran Caracas.

Además, ratificó que se declaró zona de desastre en el estado costero de La Guaira, que sufrió los daños más extensos tras los sismos.

“Podemos afirmar que la situación en La Guaira es una verdadera tragedia“, dijo Rodríguez en un discurso pronunciado a altas horas de la noche del miércoles.

Luego del amanecer se redoblaron los trabajos de las brigadas que están buscando a desaparecidos que permanecerían entre los escombros en las zonas más afectadas.

El mensaje de Nicolás Maduro tras los terremotos en Venezuela

Tras enterarse de los devastadores terremotos en su país, el detenido expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un mensaje a sus compatriotas desde su celda en Nueva York.

Según se reportó en redes sociales, el depuesto mandatario expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, mientras se realizan las labores de rescate en las zonas más afectadas.

“Nuestras oraciones están con ustedes. Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad“, señaló en el comunicado que se difundió.

“En esta hora difícil llamamos a la unión nacional“, agregó el exgobernante venezolano en el mencionado texto.

Con el paso de las horas y tras el amanecer, se viralizaron nuevos videos que muestran la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela.