24 de Junio de 2024

Las comunas, los barrios y todo espacio público cercano no son laboratorios sociales o versiones comprimidas para ensayos ideológicos. Tampoco son el territorio para abusar del poder y de los recursos disponibles para la gente; las confianzas sociales se fracturan y lo común se diluye. Las democracias y ciudadanías que los municipios ejemplifican son vitales para comprender la relación responsable y no improvisada entre autoridades, funcionarios y líderes vecinales.

Enrique Morales es cientista político.

La comunidad como concepto y realidad despierta inicialmente muchas simpatías, parecen resumirse en ella una serie de idealizaciones de participación, deliberación y decisión. La proximidad, cotidianeidad y sentido de pertenencia directa contribuyen a vertebrar nociones y sensaciones que resumen un microcosmos democrático ideal. Es evidente que la comunidad es un escenario importante para desplegar conocimientos y sentimientos que reflejen nuestra personalidad, libertad y acción sociopolítica. Lo que no es evidente es que ese escenario sea siempre funcional a los componentes formativos de la ciudadanía.

Muchas veces, las comunidades evidencian una intención abierta de homogeneización, conformidad o presión social. El ideal de fraternidad y la extensión ético finalista de la solidaridad se convierten en principios o reglamentos en pro de una convivencia cerrada, uniforme o sencillamente inexistente desde el punto de vista dinámico de la participación política. La vertiente protegida e impermeable de comunidad malentiende el sentido de pertenencia y captura las vivencias, las narrativas sociales. Se hace eco de lo propio sin integrar las diferencias, disensos y novedades; desde aquí se forjan las bases autoafirmantes de toda exclusión y discriminación.

La comunidad tiene rostro, tiene historia, tiene un germen de convivencia que no puede perder el sentido profundo que la democracia le otorga. La democracia local entrega conexión, sinergia, un ida y vuelta que nos integra y compromete. Es hora de ser responsables frente al elector, frente a todo integrante copresente, es hora de confiar en el conocimiento social de los ciudadanos, protagonistas de su propia existencia sociopolítica. El lenguaje experto, técnico o socialmente validado no puede pasar por alto las experiencias diarias, los vaivenes que todo territorio contiene.

Los partidos políticos e independientes comprometidos con el servicio público tienen ante sí la gran responsabilidad de generar un discurso y acción que no necesariamente les pertenece. Es un discurso y acción de equilibrio entre los saberes y conocimientos teóricos, prácticos y las experiencias vitales de personas de carne y hueso.

Estas personas no son el trampolín para unos pocos, no son la excusa para enriquecer a fundaciones, no son el pretexto para ser la parodia de un reformador social. Sus vidas y necesidades son la prueba directa que con la democracia y la ciudadanía activa no se juega.