Matthei se enfrenta a Marcel por cifras del Banco Central: “Ni en pandemia ni en el estallido social se creció tan poco”

18 de Marzo de 2025

Ante este escenario, propuso reducir el impuesto a las empresas en casi un 10%, pasando del 27% actual a un 18%, en un periodo de 10 años.

Compartir

Evelyn Matthei, candidata presidencial de la UDI y RN, lanzó duros dardos contra Mario Marcel tras conocer las cifras de crecimiento económico dadas a conocer por el Banco Central, que llegó al 2,6% en 2024, superando las proyecciones, además de proponer reducir el impuesto a las empresas de un 27% a un 18%.

La ex alcaldesa de Providencia planteó en un seminario organizado por Banco de Chile y Banchile Inversiones que el impuesto corporativo debe reducirse en casi un 10% en un plazo de un año.

Matthei indicó que “limitar la inversión privada que genera crecimiento y empleo, por la vía de cobrar impuestos excesivamente altos, mal diseñados y cuya recaudación además será mal usada, no tiene perdón”.

En esta línea, puso como ejemplo lo vivido en Irlanda, que tiene un gravamen a las empresas de 12%, asegurando que esta medida permitió atraer la inversión extranjera y “catapultó la economía de esa nación”.

Para Evelyn Matthei, “la instauración de un 27% en Chile, más que el doble que Irlanda, nos ha condenado a un crecimiento en torno al 2%, que no genera los empleos que se requieren”, agregando que “estamos convencidos que esa es la ruta, la rebaja de impuestos, el permitir la inversión, el acelerar la inversión, el lograr el aumento de la creación de empleos y naturalmente de los salarios”.

Matthei se enfrenta a Marcel por cifras del Imacec

Junto con ello, la candidata de Chile Vamos le bajó el perfil al crecimiento de 2,6% visto el año pasado, dejando en claro que a pesar de estos números, “no hay ningún gobierno que haya crecido menos que este. Ni siquiera con pandemia ni con estallido social se creció tan poco”.

“Es fácil cumplir las metas (fiscales) cuando uno recurre a dineros de Corfo”, disparó, para precisar que “puedo presentar muchas cifras que demuestran lo que yo quiero decir“.

Ante estas palabras, el ministro Mario Marcel, que también fue parte del seminario, replicó que “la respuesta a las tensiones fiscales no puede ser ni el voluntarismo, ni la motosierra. (…) mientras el primero conduce a una agudización de las tensiones financieras, la segunda pone en peligro el pacto social que subyace a la estabilidad y voluntad de progreso del país”.

Marcel instó a moderar la discusión pública, “porque de mantener una lógica de polarización en torno a los temas fiscales, eso no le hace bien al país, no le hace bien a las finanzas públicas y no le va a hacer bien a los que quieran liderar el país en el próximo periodo”.