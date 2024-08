El dedo en la llaga de Paulina Vodanovic

26 de Agosto de 2024

Es claro que Vodanovic puso el dedo en la llaga, en la herida sangrante del Gobierno. Sabe que el tema de la delincuencia se ha transformado en el caballo de batalla de la oposición y del oficialismo, y en la principal preocupación de la ciudadanía.

Patricio Gajardo es analista político.

La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic -con su franqueza y estilo directo-, criticó cómo el Hobierno está enfrentando el tema del orden público y la violencia, y emplazó al presidente a asumir un mayor protagonismo en las estrategias de coordinación sobre el tema.

Es necesario, “coordinar las políticas contra el crimen organizado y señaló que de reuniones estamos cansados. Estamos harto de reunionitis”, dijo Vodanovic.

Lo que terminó siendo una bofetada directa a los dichos del delegado presidencial, Gonzalo Durán, quien había señalado que el Gobierno iba a “proponer mesas de trabajo jurídico-policiales con sentido de urgencia”.

Luego de las polémicas palabras, la timonel socialista llegó a La Moneda para sostener una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y con el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, en citas separadas.

Según trascendidos, el subsecretario abordó la crisis de seguridad y con Tohá sumó la polémica en que ella misma se vio envuelta por sus declaraciones.

¿Por qué el Ejecutivo reaccionó con tanto encono?

Además, existe la percepción de la mayoría, según la encuesta B&W, que la senadora tiene razón: 66% coincide con Vodanovic (PS) sobre falta liderazgo de Boric en tema criminal

Esa intervención, de hecho, irritó al propio mandatario, quien abordó las críticas, aunque sin nombrarla a ella, durante su gira regional.

“A mí no me interesa pelearme ni con la UDI, ni con algún senador, ni con, no sé, alguien que se le ocurra la última idea. Me interesa pelearme con los delincuentes”, dijo Boric en la Región de Ñuble.

Pese a que la presidenta del PS ha intentado dar por cerrado el impasse, encontró respaldo en sus primeras declaraciones.

El senador Fidel Espinoza (PS) dijo a La Tercera que “yo concuerdo plenamente con la presidenta del Partido Socialista, o sea, aquí dejémonos de reuniones y mesas de trabajo y avancemos más fuertemente en las políticas de seguridad que vayan en la línea de bajar los altos índices de homicidio y de crímenes organizados que tenemos en el país. El presidente ni ninguno de sus ministros se puede enojar porque se les diga la verdad. Estamos cansados de esa soberbia, de que se enojen por todo, de que critiquen”, criticó Espinoza.

El que también respaldó a Vodanovic fue el senador Iván Flores (DC), quien además preside la Comisión de Seguridad, planteó que “no solamente me han hecho sentido las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, sino que hemos trabajado la reforma constitucional que permite al Presidente de la República citar y conformar una fuerza de tarea que no sólo. coordinaciones estratégicas, sino que, por sobre todas las cosas, obligan a la coordinación operativa”.

Y añadió: “El Presidente de la República tiene que involucrarse más. Eso no significa que va a salir a rondar en una radiopatrulla todos los días, significa que tiene que alinear a sus ministros”.

Y si consideramos que, desde este fin de semana extendido hasta el viernes pasado, hubo dieciocho homicidios en la Región Metropolitana, estamos hablando de un récord espeluznante. Las ejecuciones, sicarios “motochorros” y balaceras, están a la orden del día y si lo dicho por la senadora remeció al ejecutivo, ya es hora de un cambio de estrategia.