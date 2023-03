Sustracción de menores: la nueva querella en el Caso Tomás Bravo tras el arraigo del tío abuelo

10 de Marzo de 2023

Estefanía Gutiérrez no está conforme con el trabajo de la fiscalía y sigue buscando recursos para encontrar la verdad sobre lo que realmente sucedió con su hijo.

La historia del Caso Tomás Bravo terminó con una decisión judicial que no deja conforme a la familia en su búsqueda de justicia. Como la fiscalía no pudo confirmar al tío abuelo del menor de edad como el responsable de su homicidio, hubo un cambio de estrategia y se solicitó una audiencia para este 10 de marzo para reformalizarlo por “abandono de menor con resultado de muerte”.

El 17 de febrero de 2021, Jorge Escobar perdió el rastro del pequeño Tomás en un sector rural denominado Caripilún de la Región del Biobío. “Tomasito” fue encontrado nueve días después de su desaparición en una zanja del río Raqui, a unos dos mil metros de su residencia.

Descartada la participación del familiar en un caso de asesinato por pericias que se realizaron en la Universidad de Santiago de Compostela de España, el Juzgado de Garantía de Arauco lo reformalizó y aplicó la medida cautelar de arraigo nacional en una causa que ha tenido amplia repercusión mediática hasta la actualidad.

En paralelo a esos análisis, los resultados del Servicio Médico Legal (SML) arrojaron que el niño murió por hipotermia, deshidratación e inanición.

Los descargos de la madre de Tomás Bravo

“No estamos del todo conformes, esto no es la verdad de lo que buscábamos. Esto no fue lo que le pasó a mi hijo. Fiscalía buscó dejarnos tranquilos con esta respuesta. La pericia internacional ayudó a descartar cosas y la participación de mi tío. Nos ayudó para avanzar, pero no nos dio una respuesta completa. No nos dice qué pasó ni una conclusión”, dijo Estefanía Gutiérrez.

“Hay personas que no entienden esta parte. No se ha cerrado el caso. La investigación seguirá, se terminó la de mi tío, pero nosotros vamos a seguir. Nuestro abogado (Pelayo Vial) se querellará por sustracción de menores. Esto es genérico, cualquier persona puede ser sospechosa, no tenemos nombres, pero podemos decir que mi hijo no falleció en forma de abandono. Mi tío lo descuidó por siete minutos y alguien lo tomó. Y eso es lo que tenemos que investigar y seguir luchando”, agregó la madre de Tomás Bravo en CHV.

Gutiérrez y su familia aseguran que manejan algunos antecedentes de personas que podrían haber estado en el lugar. Eso tendrá que confirmarlo el Ministerio Público en una nueva investigación.