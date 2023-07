“No violé a Antonia”: Martín Pradenas reitera su inocencia en última jornada de juicio oral

6 de Julio de 2023

La lectura del veredicto en el segundo juicio oral contra Martín Pradenas se concretará este viernes a las 09:00 horas.

Martín Pradenas, acusado como autor de siete delitos sexuales entre 2010 y 2019, insistió en su inocencia, en el marco de los alegatos de cierre del segundo juicio oral en su contra, dejando en claro que no violó a Antonia Barra.

Pradenas expresó que “quiero ocupar esta instancia –simplemente- para agradecer a los abogados que están acá conmigo, ellos se dieron el tiempo de conocerme, de conocer mi entorno, se han reunido con mi familia y han creído en lo que les he dicho. Agradecer también al tribunal porque, por primera vez en los cuatro años que llevo en este proceso, puedo percibir esta presunción de inocencia, ustedes (el tribunal) me han tratado con respeto, han sido deferentes conmigo a diferencia del otro juicio“.

Junto con ello, dedicó palabras para su familia, “que ha estado conmigo en todo este proceso, me han estado apoyando y me han creído, no me han dejado de lado y han sido la fuerza para poder enfrentar todo esto de frente. Yo he querido participar, venir todos los días al juicio, creo que esto se enfrenta de esta manera, dando la cara, de frente y tratando de demostrar mi inocencia”.

Martín Pradenas se refirió a las acusaciones en su contra y a la muerte de Antonia Barra: “Desde que estaba con otra defensa y con ésta, siempre he dicho lo mismo y quiero reiterarlo: jamás insulté a Antonia, jamás la traté mal, no violé a Antonia y lo que pasó entre nosotros siempre fue consentido, eso es lo que quiero decir de frente al tribunal, reiterárselo al tribunal, esa es la verdad”.

