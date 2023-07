Muerte de Antonia Barra: los otros nombres clave del caso que terminó con la condena de Martín Pradenas

8 de Julio de 2023

Martín Pradenas fue declarado culpable por la violación y abuso de Antonia Barra, pero también aparecen otros nombres que jugaron un rol importante en el caso de la fallecida joven.

Este viernes, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpable a Martín Pradenas por abuso sexual y violación, en su segunda comparecencia ante la Justicia, luego que el primer juicio en su contra fuera declarado nulo.

En este nuevo proceso judicial, Pradenas fue encontrado responsable de dos violaciones a mayores de 14 años, cuatro abusos sexuales a mayores de 14 años y un abuso sexual a menor de 14 años, en contra de seis mujeres.

Sin embargo, en el caso aparecen otros nombres clave y que fueron parte de los antecedentes del caso que terminará con Martín Pradenas nuevamente tras las rejas por la violación de Antonia Barra, ocurrida en septiembre de 2019, quien se suicidó por este hecho.

El primero de ellos es Rodrigo Canario, ex pareja de Antonia Barra, quien supo semanas después, el 12 de octubre, por intermedio de su amiga Carla Pinero, que la fallecida joven estuvo con Pradenas en Pucón.

Ante esto, Canario le mandó duros epítetos, según consigna CHV: “Te tiraste a un hueón (sic) después de la disco en Pucón. De verdad eres repugnante, hazte la hueona, lo sé todo. Cerda de mierda”.

Frente a estos mensajes, Antonia lo llama de vuelta y le explica que fue violada, conversación que fue grabada por Rodrigo Canario sin consentimiento de la joven.

“Lo único que me acuerdo fue como haber despertado o estar más consciente y él estaba arriba mío y yo le dije sale mierda, me vestí y me fui. Llamé a la Consu porque ni siquiera me veía capaz de poder seguir sintiéndome así, sintiéndome violada”, fueron las palabras de Antonia a Canario.

Este audio fue compartido por su ex pareja a Carla Pinedo y a su pololo Miguel Medina, éste último amigo de Martín Pradenas y quien le confiesa la denuncia de Barra.

Canario reconoció que tras grabar la conversación, se lo envió “directamente a mi amiga Carla Pinedo, por mensaje de audio”.

Esto fue ratificado por Pinedo, quien declaró que en el audio “Antonia le dijo lo que habría sucedido con Martín Pradenas. En ese mensaje, ella misma le indica que fue Martín quien la habría violado”, agregando que lo escuchó por altavoz, siendo también oídos por Miguel Medina.

Tras esto, Medina llamó de inmediato a Pradenas y le señaló que Antonia Barra “lo estaba funando con su ex pololo, diciendo que él la había violado”.

Frente a las palabras de su amigo, Martín Pradenas llama a Antonia para increparla por haberlo acusado de violarla, según relató Luisa Aguayo, madre de Rodrigo Canario.

Al día siguiente, el 13 de octubre, Antonia Barra se quitó la vida.