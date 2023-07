Ángel Valencia insiste en que robo en Desarrollo Social no fue “común”

25 de Julio de 2023

Además del hurto a la cartera que encabeza Giorgio Jackson, el fiscal nacional también se refirió al hecho ocurrido en las dependencias de la Fiscalía Nacional.

El fiscal nacional Ángel Valencia analizó el desempeño de María José Grez a cargo de la investigación que busca dar con el paradero de la caja fuerte y los tres delincuentes que ingresaron al Ministerio de Desarrollo Social el pasado miércoles.

Para el persecutor jefe, la fiscal ha realizado un trabajo “encomiable” por la velocidad de los resultados que, a menos de 24 horas de la sustracción de las especies, tenía recuperado los equipos y a dos personas formalizadas.

“Sería injusto no tener una buena evaluación. El robo no entró al saco de todos los delitos, no es un delito habitual, no es un hecho común. Las circunstancias en que este delito se cometió, el que haya afectado a un conjunto de computadores, la hora en que ocurrió, la facilidad con la que entraron, permite afirmar que no se trata de un robo común”, explicó quien encabeza el Ministerio Público en Radio Biobío.

“No es un delito habitual, es extraordinario, está fuera de lo común, es de gran trascendencia, la comunidad sabe que se está investigando los hechos que están relacionados con el Ministerio de Desarrollo Social”, insistió Ángel Valencia.

El “error” de la fiscalía

En esta misma materia de robos al inmobiliario público, Ángel Valencia se pronunció al robo del cual fue víctima la Fiscalía Nacional, a sólo metros de su oficina. El organismo sufrió la sustracción de una cámara que no fue informada previamente.

“La revisión de las cámaras no permitía asociar la pérdida de la cámara a este sujeto que había merodeado por las oficinas. No se aprecia que la saque, no se aprecia que la porte. Pero lo que sí ocurre es que durante esos días es que se pierde una cámara, ese hecho debió haberse denunciado, se cometió un error”, dijo el fiscal nacional.

“Ya está denunciado penalmente. Una vez que verificamos que este hecho no se había denunciado, la directora ejecutiva nacional presentó una denuncia y puso en conocimiento a la Fiscalía Centro Norte”, confirmó Valencia.