Ministra Orellana y condena a Martín Pradenas: “Es importante que las víctimas hayan accedido a justicia”

28 de Julio de 2023

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, valoró la condena de 17 años recibida por Martín Pradenas, culpable de dos delitos de violación y otros cinco de abuso sexual, entre los que destaca el caso de Antonia Barra.

La secretaria de Estado declaró que “quisiéramos valorar que Martín Pradenas ha sido condenado a pena aflictiva, es decir, que va a cumplir su pena privado de libertad. Creemos que es importante que las víctimas hayan accedido a justicia y que los delitos que sufrieron se hayan acreditado”.

En esta línea, la ministra Orellana explicó el alcance de la condena con perspectiva de género, dejando en claro que “no es algo que nubla la imparcialidad, que hace que se corra para un lado, sino que precisamente lo que hace es que en casos de violencia sexual como este, que incluso cobraron una vida como la de Antonia Barra, se demuestre que el culpable o no es el agresor, y no la víctima que tenga que demostrar que es inocente, que no merecía la agresión que sufrió”.

La titular del Ministerio de la Mujer cerró su declaración apuntando que “esperamos poder seguir avanzando en ese camino y esperamos pronto tener una ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres”.