“Somos muy distintos”: la rivalidad entre Sebastián Piñera y su hermano José

10 de Febrero de 2024

Tras el trágico accidente aéreo que terminó con la vida del ex presidente Sebastián Piñera, su hermano, José Piñera, estuvo presente en la masiva despedida del ex mandatario.

A pesar de las diferencias y la conocida rivalidad entre los hermanos Piñera, el ex ministro del Trabajo de la dictadura, participó en la misa fúnebre realizada en la Catedral Metropolitana en honor al ex mandatario.

José Piñera, al igual que el resto de los hermanos del ex jefe de Estado, leyó una de las peticiones en la liturgia.

La rivalidad entre Sebastián Piñera y su hermano José

En una entrevista con La Tercera en 2017, Sebastián Piñera reconoció que tenía una relación distante con su hermano, y aseguró que era un tema pendiente en su vida.

“Con mi hermano José nos tenemos cariño, respeto, pero no somos cercanos. En cierta forma, es algo que está pendiente, pero las cosas son como son. Yo he hecho intentos, pero somos muy distintos”, comentó el ex presidente.

Junto a ello, el libro Piñera, Biografía no autorizada, escrito por Bernardita del Solar y Loreto Daza, publicado en medio de la primera campaña presidencial, se detalla que los hermanos tuvieron una relación de competencia desde muy pequeños, la que incluso era incentivada por su padres.

Junto a ello, se los hacía competir por su promedio de notas en el colegio, les hacían resolver problemas en el desayuno e incluso se desafiaban en aspectos deportivos como carreras, volteretas o tiro al arco.

Con el paso de los años, los dos hermanos estudiaron ingeniería comercial en la Universidad Católica y después realizaron un doctorado en Harvard.

A pesar de ello, sus diferencias ideológicas y políticas se hicieron evidentes cuando Sebastián Piñera incursionó en la política.

Esta división se manifestó en el plebiscito de 1988, donde José optó de votar por el Sí y Sebastián por el No.

Sumado a que en 1993, José Piñera se postuló a la presidencia, pero no tuvo el apoyo de su hermano, Sebastián, quien era senador.