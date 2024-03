Erik Weihenmayer, primer escalador ciego en subir el Everest: “hay muchos que permiten que la oscuridad los paralice, yo no tomé esa opción”

13 de Marzo de 2024

El estadounidense se presentó en Santiago ante más de 500 personas para entregar un mensaje cargado de energía y superación. Durante su visita además realizó una clínica de escalada para jóvenes en el Parque Los Reyes.

En mayo de 2001 Erik Weihenmayer hizo historia al ascender a la cima del Monte Everest, convirtiéndose en la primera persona no vidente en realizar esa proeza.

El hito quedó registrado en el documental “Farther than the eye can see” y también en la portada de la destacada revista Time.

Para compartir ¿qué lo llevó a embarcarse en un desafío tan complejo? y ¿cómo logró superar sus límites? Weihenmayer dictó la charla No Barriers ante más de 500 personas en el Metropolitan Santiago.

El atleta dijo que su presentación “es un mensaje humano con el que todos pueden conectar: la idea de la ausencia de barreras y lo que significa intentar vivir una vida sin ellas”.

Erik comenzó su carrera en el mundo de la escalada a los 16 años, desde entonces, sus proezas han sorprendido al mundo: fue el primer deportista ciego que escaló las montañas más altas de cada continente, lo que se conoce como las Siete Cumbres, y navegó los 455 kilómetros del río Colorado en el Gran Cañón.

Además, practica paracaidismo, mountain bike y rafting, entre otros deportes.

Visita de Weihenmayer en Chile

El escalador ha dado esta charla en más de 20 países y ahora la expuso en Chile, en un evento organizado por CMPC, hasta el cual llegaron el ministro del Deporte, Jaime Pizarro; el gobernador de Santiago, Claudio Orrego; el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa y el gerente general de la compañía, Francisco Ruiz Tagle; además de representantes de distintas fundaciones y destacados deportistas nacionales olímpicos y paralímpicos.

Durante más de 2 horas, el deportista abordó su épico ascenso a la cima más alta del mundo, además de hablar sobre distintas experiencias de su vida con las cuales transmitió un mensaje de esperanza, motivación y superación.

La exposición contó con una conversación con Rodrigo Jordán, presidente de Fundación Vertical y montañista nacional, donde Erik reflexionó sobre sus vivencias afirmando que “hay muchos que permiten que la oscuridad los paralice, yo no tomé esa opción”.

“Creo que el mensaje que puedo dar a los más pequeños es sólo salir, vivir y ser alegre. Y decir sí; no a las cosas malas, sino a las buenas. Si una organización dice “sal y prueba la escalada en roca”, o “sal y prueba el skate”, o ciclismo, o aprende sobre computación. Di que sí”, alentó Weihenmayer.

También reflexionó que “cuando me quedé ciego, supe que no quería estar en esa prisión que, en parte, yo mismo había creado. Así que supe que, para salir de ella, quería decir sí a todas esas oportunidades y me alegro mucho de haberlo hecho”.

Para Francisco Ruiz- Tagle, gerente general de CMPC, la charla del escalador fue una gran inspiración para todas las personas que asistieron.

“Este evento fue más allá del deporte, tiene que ver con la vida diaria y como decidimos vivirla, sobreponernos a nuestros problemas y dificultades. De entender que en la vida se puede fallar muchas veces, pero que siempre habrá oportunidades para aprovechar”, reflexionó.

Durante su estadía en Chile, el atleta lideró una clínica de escalada para jóvenes que practican esa disciplina en el Parque Los Reyes.

Sobre la actividad, Weihenmayer contó que “pasó algo muy lindo: una niñita se acercó y empezó a hablarme. Luego su madre me dijo en inglés: gracias por enseñarle a mi hija que todo es posible. Estuve a punto de llorar porque pensé que poder ayudar a los demás a ver su propio futuro y sus propias posibilidades es algo muy bonito”.

Anteriormente Weihenmayer ya había visitado nuestro país, a comienzos de 2023, cuando se convirtió en el primer escalador ciego en llegar a la cima de la Torre Norte y la Aleta de Tiburón en las Torres del Paine.