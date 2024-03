Mario Marcel celebra crecimiento y envía mensaje a “economista de apellido compuesto”

18 de Marzo de 2024

“Después de que tantas veces se habló de recesión en el curso del año, muchas editoriales, muchas columnas, muchos artículos, finalmente podemos constatar que en 2023 esa recesión no existió”, sentenció.

Mario Marcel, ministro de Hacienda, destacó el crecimiento de la economía de 0,2%, contraviniendo los pronósticos de cifras negativas dadas por el mercado.

El secretario de Estado expresó que “a diferencia de lo que se había planteado, se hablaba de cifras levemente negativas, fueron cifras levemente positivas (…) la economía ha recuperado el punto más alto que tenía en los últimos años, pero con una diferencia muy importante, porque en noviembre de 2021 teníamos desequilibrio fiscales y macroeconómicos de enorme envergadura que pusieron presión a la inflación, y hoy tenemos un nivel de actividad similar, pero con una inflación controlada”.

Tras esto, Mario Marcel mandó un fuerte mensaje: “Hay un economista de apellido compuesto que solo la semana pasada dijo que esto solo iba a ocurrir en el año 2026 y resulta que en realidad ocurrió en enero de este año”.

Esto, en alusión a las declaraciones de Klaus Schmidt-Hebbel, quien hace días sostuvo “probabilidad de que el Imacec desestacionalizado por habitante recupere el nivel récord que tuvo a fines de 2021 es muy baja hasta marzo de 2026”, además de comparar el Gobierno de Gabriel Boric con el de Salvador Allende.

Mario Marcel proyecta crecimiento superior al 2023

Junto con ello, Mario Marcel estimó que las cifras de crecimiento económico podría empinarse sobre el 2% en 2024.

“Esto lleva a revisar muchas de las proyecciones que se han hecho que daban cifras de crecimiento de 1,7 o 1,8 por ciento… si uno espera que la economía crezca mes a mes, ya tiene que pasarse por cifras superiores al 2%”, declaró.

El ministro de Hacienda reiteró que “son cifras que son positivas, que nos indican la situación en la cual efectivamente está la economía chilena, no las percepciones, no estimaciones, sino que efectivamente dónde está. Son cifras que nos indican claramente que en 2023 no existió recesión, no hubo ni dos trimestres negativos ni una variación negativa en el año, y que las proyecciones para el 2024 son claramente positivas”.

