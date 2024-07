Defensor de la Niñez confirma que Javier Macaya lo llamó para hablar sobre el caso de su padre

27 de Julio de 2024

El parlamentario gremialista reconoció que conversó "varias veces" con Anuar Quesille, pero a diferencia de lo expresado por el Defensor de la Niñez, descartó haberle pedido informaciones sobre el caso de su padre.

Anuar Quesille, Defensor de la Niñez, reveló que el senador Javier Macaya (UDI) se comunicó en al menos dos ocasiones con él, la última el pasado miércoles, para conversar sobre el caso de su padre Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual de menores.

Quesille, quien es uno de los querellantes en la causa, confirmó el diálogo con el ahora ex presidente de la UDI a Ciper Chile, donde el parlamentario le preguntó si su intervención era parte de los lineamientos de la institución y le consultó “en qué estaba el caso”.

El funcionario explicó que “el senador me comentó que él sabía que nosotros éramos querellantes y que, en definitiva, esto era un tema político y que quería saber en qué estaba el caso. Además, también, manifestándome que tenía preocupación por la situación de las víctimas, la exposición y todos estos temas”.

“Yo le comenté que en la Ley de la Defensoría hay distintas causales que nos permiten intervenir judicialmente. Una de ellas tiene que ver con delitos de alta connotación. Y este, evidentemente, corresponde a los lineamientos de la institución. Y yo le manifesté que esto efectivamente era un tema que respondía a los lineamientos de la institución, pero inmediatamente le dije que nosotros estábamos igualmente a disposición de él y de las familias para apoyar en los temas que tuvieran que ver con la protección de las víctimas del caso”, detalló Anuar Quesille.

En la segunda llamada de Javier Macaya, ocurrida el pasado miércoles 24, el Defensor de la Niñez apuntó que el senador le dejó ver su “preocupación” por las informaciones que habían surgido sobre las víctimas de su padre.

“Le dije que lo compartía. Estamos hablando de víctimas que sufrieron uno de los delitos más graves, que es violencia sexual. Y la forma en que los medios de prensa están informando esto, como Defensoría de la Niñez, nos preocupa, porque si bien existe la libertad de informar aspectos procesales del caso, hay algunos medios de comunicación que han publicado información bajo las cuales es muy fácil identificarlas. Eso me lo planteó el senador Macaya, me llamó exclusivamente para eso, y yo le dije que coincidía con su visión”, argumentó.

La respuesta de Javier Macaya

El parlamentario gremialista reconoció que conversó “varias veces” con Anuar Quesille, pero a diferencia de lo expresado por el Defensor de la Niñez, descartó haberle pedido informaciones sobre el caso de su padre.

“El único foco de conversación con él siempre ha sido ese: plantearle la inquietud por la divulgación de datos de la causa por redes sociales, declaraciones y de prensa, que podrían vulnerar los derechos de menores. Me transmitió haber recogido esa inquietud, y entiendo realizó y realizará gestiones para lograr el resultado, lo que obviamente a la fecha no ha sido del todo efectivo, ya que la causa ha sido bastante expuesta, causando daños en menores que no tienen porque sufrir”, puntualizó.