Fiscal nacional explicó los motivos tras reconocer reunión con Luis Hermosilla: “Las cosas pasan, los colegas quedan”

9 de Octubre de 2024

Ángel Valencia admitió que también se reunió con Andrés Chadwick cuando estaba postulando para docente de la Universidad San Sebastián, cargo al que renunció tras asumir en el Ministerio Público.

El fiscal nacional Ángel Valencia reconoció que mantuvo reuniones con el abogado Luis Hermosilla y el ex ministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, luego de asumir como jefe del Ministerio Público, aunque aseveró que en ninguna de ella se abordaron causas en trámite legal.

De acuerdo con lo manifestado por Valencia, dichos encuentros tuvieron lugar “pocas semanas” después de que asumió como fiscal nacional, y aseveró que la última vez que intercambió mensajes vía WhatsApp con el abogado que permanece en prisión preventiva por el caso Audios fue en junio de 2022, “antes de que siquiera postulara a la Fiscalía”, dijo en la entrevista que concedió a T13 Radio.

Recordó a la vez que en octubre del 2022 comenzó a trabajar “media jornada por tres meses en la Universidad de San Sebastián, y, por supuesto, con Andrés Chadwick había tenido conversaciones para los efectos de ver si era posible entrar o no entrar, esas cosas. Y eso no está en los mensajes de WhatsApp, o si están quizás, por lo menos yo no los tengo“, planteó.

“Aunque no es él quien contrata, no cabe duda que su opinión es muy relevante para efectos de entrar a la universidad, y (…) tengo también agradecimiento por esas gestiones que él realiza ahí“, añadió el fiscal nacional.

En la entrevista, Ángel Valencia admitió que luego “me junté con Hermosilla a tomar un café, y también con Andrés Chadwick. Esto fue pocas semanas después de yo haber entrado a la Fiscalía, también solamente por un tema personal“.

El “tenso e incómodo” encuentro de Ángel Valencia con Hermosilla

Consultado respecto de los motivos que tuvo para reunirse tanto con Hermosilla como con Chadwick, el jefe del Ministerio Público recordó que “en el proceso de nombramiento de fiscal nacional hubo una pelea en el barro, que fue algo más de barro, una pelea en riles, diría yo”.

Ángel Valencia rememoró que en ese período hubo muchos que trataron de evitar su designación como fiscal nacional, y que cuando se alejó de la Universidad de San Sebastián “le dije a Andrés Chadwick, que era el decano, dile a Hermosilla que las cosas pasan, los colegas quedan. Que yo no tengo ningún antecedente que (Hermosilla) haya estado involucrado en alguna de estas prácticas sucias, en todo lo que nos había ocurrido“.

Contó que a las pocas semanas lo llamó Andrés Chadwick “y me dice que Hermosilla quiere juntarse conmigo para dar explicaciones y para resolver esas asperezas“.

Por otra parte, en otra entrevista que le concedió a radio Cooperativa, el fiscal Valencia detalló que en la reunión que mantuvo con Hermosilla, el abogado le habló de la posibilidad de que se realizara un procedimiento abreviado en el caso del ex director de la PDI, Héctor Espinosa, imputado por diversos delitos.

“Le dije que eso dependía del fiscal a cargo, pero también que yo iba a hacer lo posible para que no ocurra, porque en un caso tan claro como ese no corresponde. Fue tenso e incómodo“, reconoció el jefe del Ministerio Público.