Chadwick explica su renuncia a la UDI: “Necesito libertad para defenderme de las falsas infamias e injurias”

La salida de Chadwick de la UDI se da luego que se querellara contra 10 diputados por injurias y calumnias, tras ser nombrado en la acusación constitucional en contra de la magistrada Ángela Vivanco.

Andrés Chadwick, ex ministro del Interior, dio a conocer una declaración pública donde confirmó su renuncia a la UDI, como parte de su estrategia para responder a las acusaciones en su contra por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla.

En el documento, Chadwick precisó que su salida de la UDI se concretó el pasado 28 de septiembre, reconociendo que “ha sido una decisión dolorosa, porque es una vida dedicada a este proyecto. Por ello mismo lo asumí como un paso necesario, por cuanto jamás he incurrido, ni voy a incurrir voluntariamente, en ninguna acción que pudiese causar daño a la UDI, Chile Vamos y nuestro sector político”.

El ex jefe de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián recalcó que “tampoco daré motivo para que se ponga en duda mi trayectoria de compromiso y entrega a nuestra causa por casi 50 años. El servicio público no ha sido una etapa, ni una oportunidad de beneficio personal. Es la vocación que me ha definido desde lo más profundo y que se inició en el privilegio de la formación recibida y la amistad compartida con Jaime Guzmán, el gran inspirador junto al cual iniciamos nuestro proyecto”.

“Necesito libertad para defenderme de las falsas infamias e injurias con las que, injusta y obsesivamente, han intentado involucrarme en hechos ajenos a mis valores de vida, con una obvia intencionalidad política que seguramente va incluso más allá de mi propia persona”, argumentó.

Andrés Chadwick pide el desafuero de 10 diputados por injurias

En su presentación ante la Corte de Apelaciones, el ex titular de Interior aseveró que los legisladores “utilizaron sus cargos y facultades para formularme un ataque mediático infame, para dañar impune e irremediablemente mi honra”.

En esta línea, indicó en la querella dada a conocer por radio Biobío que los parlamentarios “me imputan ser el instigador y motor de tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades. Sostienen que ese personaje abominable siempre soy yo. Su Señoría ello es absoluta y totalmente falso e injurioso. (…) Son expresiones proferidas en descrédito, deshonra y menosprecio de mi persona, que buscan destruir mi imagen, mi honra y mi reputación, y lo han sido actuando los querellados más allá del riesgo permitido para un parlamentario en el ejercicio de su función Constitucional en la materia”.

