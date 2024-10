Quién era Ruth Olate, la dirigenta de las trabajadoras de casa particular que fue candidata a constituyente

Actualizado el 23 de Octubre de 2024

Ruth Olate, cuatro veces presidenta del Sintracap, falleció recientemente producto de un cáncer que le diagnosticaron en 2016.

Producto de una larga enfermedad falleció la histórica dirigenta de las trabajadoras de casa particular, Ruth Olate, según confirmó a través de su cuenta de X la presidenta del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Paula Narváez.

“Con mucha tristeza he recibido la noticia de la partida de Ruth Olate. Deja un enorme legado con su trabajo incansable por el avance en el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras de casa particular“, posteó Narváez.

En su texto añadió que “todos quienes la conocimos supimos de su preciosa calidad humana, sensible, cariñosa y generosa. Acompaño a su familia, amigos y compañeras en su dolor”.

El deceso de la dirigenta de las trabajadoras de casa particular, que se presentó como candidata a constituyente en el primer proceso constitucional, fue lamentado por instituciones, organizaciones sindicales y personas particulares, que destacaron el rol desempeñado por Ruth Olate para mejorar la calidad de vida de dichas trabajadoras.

El abogado y cientista político Tomás Jordán lamentó el deceso de Olate y no dudó en calificarla como “una de las más brillantes dirigentas sindicales. Cambió la vida de las asesoras del hogar“.

Quién era Ruth Olate

Luego de sufrir cáncer de mama durante alrededor de una década, Ruth Olate falleció producto de la enfermedad a la edad de 65 años.

“Dirigenta de trabajadoras de casa particular, he luchado toda mi vida por la dignidad del trabajo doméstico“, dice la presentación que escribió en su perfil de Instagram, mientras que en su Facebook se puede leer que “soy dirigenta de las trabajadoras de casa particular. Fui presidenta del sindicato de trabajadoras por 10 años, y junto a mis compañeras logramos la redacción de una ley que hoy protege la dignidad del trabajo doméstico“.

Hace unos años, en una entrevista que le concedió a La Tercera, Ruth Olate recordó que luego de peregrinar por diversas organizaciones sindicales, en 2006 llegó al Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap), del que dos años más tarde se transformó en la presidenta.

Su trabajo y los logros que consiguió la llevaron a ser reelecta cuatro veces, hasta que en diciembre de 2019 dio un paso al costado debido a que su enfermedad le impedía trabajar como lo necesitaba el cargo.

Según contó, fue una de los siete hijos del matrimonio conformado por su padres, aunque ella nunca se casó ni tuvo descendencia. “Desde chica vi que todas las niñas dejaban a sus hijos con sus mamás y con sus hermanas para salir a trabajar, y eso no es lo que yo hubiese querido. Tener un hijo para dejarlo con la familia no tiene gracia. Ahí dije que no, que no iba a tener hijos ni me iba a casar, porque nunca vi un matrimonio feliz”, reveló.

Años después, en conversación con The Clinic, Ruth recordó que empezó a trabajar en una casa puertas adentro cuando tenía 12 años. Pero recién con 45 años, tras un viaje a Osorno con sus patrones, decidió involucrarse en el tema sindical.

En 2020, Ruth Olate se fue a vivir con su hermana y una amiga en localidad de Santa Juana, en la Región del Biobío, donde falleció por los problemas derivados del cáncer que padeció.