Ministra Antonia Orellana confirma apoyo a denunciante de diputada Marcela Riquelme por abuso sexual

La ministra de la Mujer se refirió a la denuncia en contra de la diputada de la Región de O'Higgins, y aseguró que tomaron contacto con la víctima.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, abordó este viernes la denuncia que enfrenta la diputada Marcela Riquelme, a quien se le acusa de abuso sexual.

Dicha acusación llegó hasta el Tribunal Supremo del Frente Amplio (FA), que decidió suspender la militancia de la parlamentaria de la Región de O’Higgins.

Bajo este contexto, la ministra Antonia Orellana partió diciendo que “rechazamos toda forma de violencia”. Sumado a ello, confirmó que “nos hemos puesto en contacto con la denunciante y le hemos ofrecido atención y apoyo psicosocial, el cual ella ha aceptado”.

En este escenario, la secretaria de Estado recalcó que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) “también atiende a las mujeres que han sufrido violencia por parte de otras mujeres“. En este sentido, aclaró que no se necesita de “una denuncia para poder asistir a nuestros centros, buscar orientación y apoyo jurídico o psicosocial”.

Con respecto a la denuncia contra Marcela Riquelme, el secretario general del FA, Andrés Couble, dijo a El Mercurio: “Ante la gravedad de la denuncia contra la diputada Riquelme, los tribunales internos han decretado la medida cautelar de suspensión de militancia“.

En esa línea, enfatizó que “reafirmamos nuestro compromiso con el feminismo, la erradicación de la violencia contra la mujer y el consentimiento como base del ejercicio de la libertad sexual”.

¿Qué dijo la diputada Marcela Riquelme tras la acusación de abuso sexual?

Luego de que se conociera la acusación, la parlamentaria emitió un comunicado en el que expone que “ante la convulsión de la contingencia nacional, en la que están siendo investigadas figuras públicas por delitos de índole sexual, el día miércoles 30 de octubre de 2024 fui notificada por el Tribunal Regional O’Higgins del partido Frente Amplio respecto de una denuncia en la que se me acusa el haber cometido el presunto delito de abuso sexual contra una integrante de mi equipo parlamentario”.

“Ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos“, cerró la diputada Riquelme.