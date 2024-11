Frente Amplio suspendió militancia: lo que se sabe sobre denuncia de abuso sexual contra diputada Marcela Riquelme

1 de Noviembre de 2024

El partido de la diputada Marcela Riquelme tomó cartas en el asunto tras la denuncia de una integrante de su equipo. Por su parte, la legisladora de O'Higgins emitió un comunicado.

Compartir

En las últimas horas, se dio a conocer que la diputada Marcela Riquelme (FA) enfrenta una dura acusación por abuso sexual.

De acuerdo a la publicación de El Tipógrafo, la denunciante es “una mujer adulta del círculo cercano” de la parlamentaria de la Región de O’Higgins. En detalle, sería militante y colaboradora de la legisladora de la comuna de Rengo, según consignó El Mercurio.

La supuesta víctima relató que el hecho habría ocurrido en las últimas semanas, y en este sentido, adjuntó conversaciones por WhatsApp que contendrían insinuaciones sexuales como parte de las pruebas presentadas.

Frente Amplio suspendió militancia de diputada Marcela Riquelme

Tras la acusación de abuso sexual contra Marcela Riquelme, el Tribunal Supremo del Frente Amplio (FA) actuó rápidamente. “Ante la gravedad de la denuncia contra la diputada Riquelme, los tribunales internos han decretado la medida cautelar de suspensión de militancia”, dijo el secretario general del FA, Andrés Couble, a El Mercurio.

A lo que agregó: “La institucionalidad ha actuado con celeridad y resguardando que exista toda la protección, respaldo y acompañamiento que la denunciante requiera”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el feminismo, la erradicación de la violencia contra la mujer y el consentimiento como base del ejercicio de la libertad sexual”, cerró.

La declaración pública de Marcela Riquelme tras acusación de abuso sexual

Por su parte, la legisladora emitió un comunicado señalando que “ante la convulsión de la contingencia nacional, en la que están siendo investigadas figuras públicas por delitos de índole sexual, el día miércoles 30 de octubre de 2024 fui notificada por el Tribunal Regional O’Higgins del partido Frente Amplio respecto de una denuncia en la que se me acusa el haber cometido el presunto delito de abuso sexual contra una integrante de mi equipo parlamentario”.

En este sentido, la diputada aseguró que “ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos”.