Las razones por las que Dani Alves fue absuelto por la justicia española en causa de agresión sexual

28 de Marzo de 2025

El l Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la condena de cuatro años y seis meses de cárcel que recibió Dani Alves.

Este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) revocó la condena de cuatro años y seis meses de cárcel por agresión sexual al ex futbolista Dani Alves, quien de esta forma quedó absuelto del caso.

El tribunal de apelaciones español dio a conocer que por unanimidad se decidió dar la razón al ex deportista brasileño y anular la sentencia que se le había impuesto. Lo anterior, luego de encontrar “vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias“.

Sumado a ello, argumentan que la decisión también se basa en “insuficiencias probatorias”, situación por la cual los cuatro jueces del tribunal absolvieron a Dani Alves, quien estaba en libertad condicional a la espera de la resolución del recurso.

La acusación data del 31 de diciembre del 2022, cuando una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona afirmó que el ex jugador brasileño la había agredido sexualmente. En aquel periodo, Dani Alves se encontraba vacacionando en dicha ciudad tras regresar del Mundial de Qatar y antes de emprender rumbo a México para incorporarse a Pumas, su equipo en ese tiempo.

Bajo este contexto, el ex futbolista del FC Barcelona quedó en prisión preventiva en enero de 2023. Tras ello, fue condenado el 22 de febrero de 2024 y finalmente salió en libertad condicional el 25 de marzo de 2024, después de permanecer 14 meses tras las rejas. Lo anterior, luego de pagar una fianza de un millón de euros.

¿Qué dijo la defensa de Dani Alves tras la anulación de la sentencia?

La abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, dijo al medio local RAC-1 que “por fin se ha hecho justicia. Es inocente. Se acaba de demostrar. Por fin se ha hecho justicia. Estoy muy emocionada y estoy muy contenta. Esto implica que este señor es inocente“.

A lo que agregó: “De momento, sabemos que la sentencia no es firme. Tengo que leerme la sentencia pero estamos muy felices y yo confiaba en el tribunal. No puedo hablar más. Son momentos muy emocionantes. ¿Si pediremos indemnizaciones? De momento, no podemos decir nada”.