Cámara investigará denuncia de abuso sexual contra diputada Marcela Riquelme

La Cámara de Diputados anunció la apertura de un proceso investigativo en contra de la parlamentaria Marcela Riquelme (FA), luego que se conociera una denuncia en su contra por eventual abuso sexual.

Según precisó radio Biobío, la investigación estará a cargo de Jorge Alessandri (UDI), mientras que la Cámara Baja precisó que luego de activarse

La instancia, al activar el “protocolo de prevención y sanción del acoso sexual de la Cámara de Diputadas y Diputados” tomó constancia de la denuncia y ofreció ayuda a la denunciante.

Desde la Cámara Baja puntualizaron que entre las medidas que puede implementar la Comisión de Régimen Interno en el caso de Marcela Riquelme está la separación de sus funciones y asesoría jurídica para la presunta víctima.

Si se determinan sanciones en contra de la legisladora, estas podrían ser monetarias, pero no estaría habilitada para recurrir al Ministerio Público, ya que la denuncia debe ser de la eventual víctima.

Esta situación hizo que el Frente Amplio suspendiera su militancia, mientras que la denuncia realizada por una colabora de Marcela Riquelme se presentó en el Tribunal Supremo del FA.

Ante esta situación, la diputada precisó en una declaración pública que “el día miércoles 30 de octubre de 2024 fui notificada por el Tribunal Regional O’Higgins del partido Frente Amplio respecto de una denuncia en la que se me acusa el haber cometido el presunto delito de abuso sexual contra una integrante de mi equipo parlamentario”, declaró la diputada en un comunicado.

“Ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes”, puntualizó Marcela Riquelme.