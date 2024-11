Gendarmería respondió a defensa de Manuel Monsalve: “Recibió improperios, pero no amenazas”

Actualizado el 21 de Noviembre de 2024

Durante su visita a la Cárcel de Rancagua el director de Gendarmería, Sebastián Urra, aseguró que Manuel Monsalve "se encuentra en los módulos que poseen condiciones de seguridad adecuadas".

Compartir

El director nacional de Gendarmería, coronel Sebastián Urra, encabezó este jueves una inspección a la Cárcel de Rancagua, donde se mantiene en prisión preventiva el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por decisión del juez Mario Cayul.

En la oportunidad, Urra confirmó que la ex autoridad ha recibido insultos al interior del recinto penal, aunque descartó que haya sido amenazado durante los dos días en que permanece interno. “Improperios sí, amenazas no“, resumió la máxima autoridad de los gendarmes del país, al referise al temor por su seguridad que manifestó la defensa de Monsalve.

Dijo también que el ex subsecretario “se encuentra en los módulos que poseen condiciones de seguridad adecuadas para que él pueda mantenerse perfectamente tranquilo“.

Añadió que “confiamos plenamente en nuestro personal y en lo profesionales que son para temas como la conducción desde los módulos a otros sectores, ya sea enfermería o sectores de visitas, y que el despliegue sea totalmente seguro”.

Consultado sobre el supuesto encuentro que habría tenido Manuel Monsalve con una integrante de la banda de Los Gallegos en el hospital del recinto, cuando la mujer le habría hecho el gesto de pasar su dedo por el cuello como amenaza de degollamiento, el director de Gendarmería dijo que “cualquier situación que sea considerada una novedad es inmediatamente informada y dada a conocer al mando central para que se tomen las medidas pertinentes en el momento“.

Gendarmería confirmó que Monsalve permanece en módulo que está en las mejores condiciones

Respecto de los temores de la defensa de Monsalve sobre la seguridad de su cliente, Urra reiteró que el módulo en el que se encuentra el ex subsecretario “es plenamente seguro. Es uno de los que está en mejores condiciones“.

De acuerdo con lo que manifestó Urra, el propósito de su visita al recinto carcelario fue vertificar el estado de la infraestructura de la cárcel, y admitió que al revisar algunos puntos específicos se detectaron problemas que deberán ser abordados por la empresa concesionaria del recinto.

“Hay otros sectores en los que la seguridad de los módulos es la adecuada, en particular en aquellos en que se mantienen los reos de baja complejidad, lo que nos deja más tranquilos“, planteó.

Abogados de Monsalve están preocupados por su seguridad

Previo a las declaraciones del coronel Urra sobre la situación del ex subsecretario, uno de los abogados de Manuel Monsalve dio a conocer su preocupación por la seguridad del imputado por violación y abuso sexual al interior de la cárcel de Rancagua.

Este jueves Lino Disi visitó a su cliente en el penal, tras lo cual dijo que el ex subsecretario “tiene una situación particular, nosotros lo hicimos ver en su momento. Él es una persona que era parte en la estructura del Estado que se dedica precisamente a la seguridad, y por lo mismo su posición, como la de cualquier persona que esté en esa posición, como puede ser un carabinero o alguien de la PDI, es particular“, manifestó.

A continuación aseguró que, “en ese sentido, su seguridad es algo que nos tiene particularmente preocupados“.