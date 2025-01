Tras meses alejado del ojo público: el nuevo trabajo que tendría Rodrigo Rojas Vade y su renovada apariencia

15 de Enero de 2025

El ex convencional estaría trabajando de noche para evitar ser reconocido. Sin embargo, esta semana un usuario de Cabify entregó detalles sobre el inesperado encuentro que habría tenido con él.

Compartir

Una de las figuras que causó más polémica en la Convención Constitucional fue Rodrigo Rojas Vade, más conocido como Pelao Vade, quien en 2021 reconoció públicamente que había mentido sobre un diagnóstico de cáncer.

Su confesión provocó un gran escándalo, puesto que tras el estallido social de 2019, cuando alcanzó notoriedad, recaudó grandes sumas de dinero por medio de donaciones, las cuales se basaban en su presunta lucha contra dicha enfermedad.

Producto de lo anterior, Rodrigo Rojas Vade fue condenado a 61 días de presidio por el delito de estafa, cuya pena la cumplió en libertad, solo con la condición de acreditar un domicilio y una actividad laboral o académica.

Desde aquel entonces, la vida de Pelao Vade se volvió un misterio, ya que desapareció del ámbito público. Sin embargo, esta semana su nombre volvió a reflotar luego de que un usuario de TikTok diera a conocer un particular encuentro que habría tenido con él.

Rodrigo Rojas Vade habría reaparecido como conductor de aplicación con una renovada imagen

El periodista Nicolás Montenegro comentó que durante la madrugada solicitó un vehículo a través de una aplicación de transporte (Cabify) desde el aeropuerto de Santiago. “El conductor era el mismísimo Pelao Vade. ¿Qué hice yo? Obvio que me moría de ganas de preguntarle mil hue… pero tenía sueño, no sabía cómo iba a reaccionar y debo decir que me dio un poco de pena”, partió diciendo.

A lo que agregó: “Soy corazón de abuela y pensé que su vida se redujo a ser un conductor nocturno de aplicación, porque es el único momento en que puede tener cierta tranquilidad de que no lo reconozcan”.

Con respecto a su apariencia física, el joven detalló que “está muy barbón, con mucho pelo y muchos tatuajes más en la cabeza, y puedo decir que si hay algo que me sorprendió es que cantaba todas las canciones que aparecían en la radio, en inglés y en español. ¿Acaso la nueva vida del Pelao Vade será ser cantante?”.

Para cerrar, Montenegro compartió un pantallazo del perfil que sería de Rodrigo Rojas Vade en Cabify, en el cual se aprecia con barba y con cabello, lo cual se diferencia de cómo lucía en la Convención Constitucional.

CAPTURA.

Ante esta situación, EL DÍNAMO se contactó con Cabify para corroborar si en realidad Rojas Vade se encontraba trabajando como conductor de la aplicación. Bajo este contexto, la empresa manifestó: “Nos tomamos muy en serio la privacidad de nuestros usuarios, es por ello que jamás revelamos datos personales de conductores o pasajeros a terceros no autorizados”.