Macarena Tondreau sufrió encerrona en Vitacura: así ocurrió el asalto donde murió su mascota

Macarena Tondreau y su hija menor de edad sufrieron una violenta encerrona la noche del domingo en la comuna de Vitacura, en la Región Metropolitana, en un hecho que es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI).

El asalto ocurrió alrededor de las 23:00 horas cuando Tondreau se dirigía por la Autopista Vespucio Oriente, en dirección hacia Costanera Norte, acompañada de su hija y sus mascotas. En el camino, un vehículo se colocó delante de su automóvil deteniendo su avance, lo que impidió cualquier maniobra de escape.

Según el relato de la víctima, entre tres y cuatro sujetos armados descendieron del otro vehículo, intimidándolas con armas de fuego y objetos contundentes, como martillos, para obligarlas a descender del auto.

Durante la fuga, uno de los delincuentes atropelló a una de las mascotas de la familia, la que lamentablemente murió a causa del impacto, según informaron medios que cubrieron el caso.

“Ellos abrieron las puertas, una de mis perritas salió corriendo. Lamentablemente, la perdimos”, señaló a Biobío.

Los antisociales se llevaron el vehículo de lujo en el que circulaban, un BMW, aunque fue recuperado en la madrugada del lunes en la comuna de Conchalí. El automóvil está siendo periciado por la PDI en busca de indicios que permitan identificar a los autores del delito.

En ese contexto, la investigación está a cargo de la Brigada de Robos Metropolitana de la PDI, aunque hasta el momento no se han registrado detenciones relacionadas con este caso.

Macarena Tondreau aseguró que tanto ella como su hija están bien físicamente y que no hubo violencia física directa contra ellas, aunque sí vivieron momentos de gran tensión.