Claudio Orrego llama a ejecutar tercer tramo de la Ciclovía Alameda tras informe favorable de Conaset

El gobernador Orrego expresó que “el informe técnico de Conaset viene a ratificar lo que hemos sostenido desde el primer día, que el tercer tramo de la Ciclovía Alameda debe ejecutarse porque aporta más seguridad vial, fomenta el transporte sustentable, mejora la intermodalidad y contribuye a una ciudad más integrada y equitativa”.

AGENCIA UNO

Claudio Orrego, gobernador metropolitano, junto a los alcaldes de Estación Central y Lo Prado, destacaron los resultados del informe de Conaset, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, que instaba a completar el tramo 3 de la ciclovía de la Alameda.

El documento recomienda reconsiderar la ejecución íntegra del proyecto “conforme a su diseño original, ya que se trata de una ciclovía de alto estándar, que fortalece la seguridad vial y mejora la calidad del espacio público con nuevas luminarias, cruces peatonales, mejor señalización vertical y bici estacionamientos”.

Ante esto, el gobernador Orrego expresó que “el informe técnico de Conaset viene a ratificar lo que hemos sostenido desde el primer día, que el tercer tramo de la Ciclovía Alameda debe ejecutarse porque aporta más seguridad vial, fomenta el transporte sustentable, mejora la intermodalidad y contribuye a una ciudad más integrada y equitativa. Este es un proyecto de ciudad, no de un proyecto de un gobierno en particular”.

“Aquí lo que falta es voluntad política y respeto por los compromisos institucionales. Santiago no puede seguir dejando proyectos a medio camino. Cuando una obra mejora la seguridad de las personas y cuenta con respaldo técnico, lo que corresponde es terminarla”, agregó la autoridad regional.

Principales conclusiones de informe de Conaset