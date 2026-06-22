Claudio Orrego llama a ejecutar tercer tramo de la Ciclovía Alameda tras informe favorable de Conaset

Claudio Orrego, gobernador metropolitano, junto a los alcaldes de Estación Central y Lo Prado, destacaron los resultados del informe de Conaset, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, que instaba a completar el tramo 3 de la ciclovía de la Alameda.
El documento recomienda reconsiderar la ejecución íntegra del proyecto “conforme a su diseño original, ya que se trata de una ciclovía de alto estándar, que fortalece la seguridad vial y mejora la calidad del espacio público con nuevas luminarias, cruces peatonales, mejor señalización vertical y bici estacionamientos”.
Ante esto, el gobernador Orrego expresó que “el informe técnico de Conaset viene a ratificar lo que hemos sostenido desde el primer día, que el tercer tramo de la Ciclovía Alameda debe ejecutarse porque aporta más seguridad vial, fomenta el transporte sustentable, mejora la intermodalidad y contribuye a una ciudad más integrada y equitativa. Este es un proyecto de ciudad, no de un proyecto de un gobierno en particular”.
“Aquí lo que falta es voluntad política y respeto por los compromisos institucionales. Santiago no puede seguir dejando proyectos a medio camino. Cuando una obra mejora la seguridad de las personas y cuenta con respaldo técnico, lo que corresponde es terminarla”, agregó la autoridad regional.
Principales conclusiones de informe de Conaset
- La construcción de la ciclovía Nueva Alameda, desarrollada conforme a los estándares establecidos en el Decreto Supremo N.° 102/2021, constituye un aporte significativo a la seguridad vial y a la movilidad sustentable del corredor.
- La falta de ejecución del Tramo 3, comprendido entre Av. Exposición y Av. Pajaritos, con una longitud aproximada de 3,8 km, genera una discontinuidad relevante en la infraestructura proyectada. Esta situación afecta negativamente la conectividad de la red, reduce el nivel de servicio esperado y puede incrementar los riesgos para la seguridad vial de ciclistas y otros usuarios de ciclos provenientes del sector poniente.
- Desde la perspectiva ambiental, la implementación de la ciclovía contribuye a fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte, promoviendo un cambio modal hacia alternativas más sostenibles. Esto permite reducir la dependencia del automóvil, disminuir la congestión vehicular y mejorar la eficiencia del sistema de transporte.
- Su diseño incorpora criterios de seguridad vial para ciclistas y otros usuarios de ciclos, así como para usuarios vulnerables, especialmente peatones, contribuyendo a una movilidad más segura, inclusiva y sostenible al entregar un corredor seguro y continuo en el principal eje urbano del país para los usuarios que requieren mayor protección como los ciclistas y eliminar puntos de conflictos en cruces para los peatones.
- Asimismo, el proyecto contempla una serie de medidas complementarias que fortalecen la seguridad vial y mejoran la calidad del espacio público, entre las que destacan la instalación de nuevas luminarias, la construcción de cruces peatonales seguros, el mejoramiento de la señalización vertical, la implementación de contadores de flujo para monitoreo de la demanda ciclista y la habilitación de bici-estacionamientos.
- Por las razones expuestas, se estima necesario reconsiderar la ejecución integral del Proyecto Nueva Alameda conforme a su diseño original, considerando que corresponde a una ciclovía de alto estándar emplazada en uno de los principales ejes estructurantes de la ciudad de Santiago.