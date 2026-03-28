Orrego vuelve a arremeter contra Poduje por retiro de financiamiento a ciclovía: “El ahorro es mínimo y el daño es grande”

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, criticó nuevamente este sábado que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, cancelara el financiamiento de la tercera etapa de la ciclovía del eje Nueva Alameda.

“Tengo que levantar 5.000 viviendas y la plata es para eso. Nosotros no podemos estar financiando ciclovías cuando tenemos una emergencia gigantesca acá, tenemos medio millón de chilenos sin vivienda. Entonces es una cosa de prioridades”, fue la explicación que dio el miércoles el secretario de Estado, en alusión a los inmuebles dañados en los incendios forestales que han afectado en los últimos años a las regiones de Valparaíso, Biobío y La Araucanía.

“Yo creo que el gobernador Orrego ha armado una polémica artificial, él tiene recursos de sobra, de hecho se le perdieron mil millones y todavía sigue funcionando, que ponga él la plata“, añadió Poduje.

La ciclovía consideraba 3,8 kilómetros de extensión, entre Estación Central, Lo Prado y Maipú. También contemplaba áreas vedes, iluminación y cruces peatonales, lo que elevaba la inversión final a cerca de $6.600 millones.

Orrego cuestionó en ese entonces la decisión. “Yo como gobernador heredé hartas obras con problemas y no teníamos plata, y les digo una cosa: las hemos terminado todas. Yo no me escudé en que tenía poca plata, yo terminé las obras que se le habían comprometido a los ciudadanos. Espero que este gobierno siga la misma línea”, dijo.

Y, esta jornada, junto a otras autoridades, volvió a arremeter contra la determinación del Minvu. “El presupuesto del Ministerio de Vivienda son seis billones de dólares, mientras que el del Gobierno de Santiago es una mínima fracción. Esta obra representa el 0,09% del presupuesto del ministerio; el ahorro es mínimo y el daño es grande”, detalló.

El alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, lamentó que se suspendieran los fondos destinados a este tramo, pues las obras incluían mejoras en el Parque Bueras.