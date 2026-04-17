Paralización de ampliación del GAM provoca nuevos roces entre Claudio Orrego y el Gobierno: “Chile no quiere obras a medias”

El ministro Undurraga cuestionó que se quiera apuntar al Gobierno de Kast por la paralización de las obras del GAM, recordando que cuatro administraciones anteriores no pudieron gestionarla.

AGENCIA UNO

Un nuevo roce entre el gobernador Claudio Orrego y el gobierno central provocó la paralización de las obras de ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), luego que el Ejecutivo apuntara a la crisis fiscal para justificar su postura.

Ante esto, el gobernador Orrego aseveró “el término anticipado del contrato del GAM profundiza años de retraso en un proyecto que Santiago necesita. La ciudad no sólo se construye con casas, calles y autopistas. También necesita cultura y espacios de encuentro como el GAM”.

“Solicitamos al Gobierno que reevalúe esta decisión y priorice su continuidad. No queremos más obras abandonadas”, precisó en redes sociales.

Las palabras de la autoridad regional encontraron respuesta en el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien explicó que la paralización responde a que “este contrato fue licitado por $72 mil millones y adjudicado por $114 mil millones (bastante más) a pocas semanas del cambio de gobierno”.

Junto con ello, el titular del MOP reiteró la postura de La Moneda: “Recibimos un déficit estructural histórico. Más que nunca, cada peso público (que viene del impuesto de todos los chilenos) requiere orden y justificación”.

Sin embargo, Claudio Orrego recordó que esta es la segunda vez que se enfrenta al Gobierno por paralización de obras en la región, haciendo alusión a lo sucedido con la ciclovía del Eje Alameda, apuntando que “en todas estas obras, no solamente la de la ciclovía, sino que especialmente la del GAM, hay miles de millones de pesos ya invertidos en diseños, en estudios, en equipos que se han comprado. Detener la obra ahora significa perder toda esa inversión“.

El gobernador metropolitano precisó que el contrato con la firma encargada ya había sido visado por Contraloría, por lo que “se le van a tener que pagar miles de millones de pesos en compensación“.

Junto con ello, Orrego aseveró que, ante los dichos del ministro Arrau, desde el Ejecutivo precisaron que los recursos correspondían al Ministerio de las Culturas. Sin embargo, indicó que esto responde a una política de Gobierno, instando a “no dejar obras abandonadas, a terminar estas obras que son de Estado y de ciudad”.

“Detrás de esta licitación y del contrato adjudicado del GAM, hay miles de millones de pesos y miles de horas de trabajo profesional. No las perdamos. Busquemos alguna solución“, reflexionó la autoridad.

La postura del Ministerio de las Culturas por obras del GAM

Quien entregó su postura ante la polémica fue el ministro de las Culturas y las Artes, Francisco Undurraga, que argumentó que la ampliación del GAM está detenida desde 2018 y que, a pesar de que la constructora ya inició los trabajos, “no estaban garantizados los dineros para poder concluirlos”.

Ante este escenario, Undurraga se abrió a generar una colaboración público-privada, pero también lanzó críticas a la gestión de su antecesora, Carolina Arredondo.

“Se nos señaló que el pago de la misma iba a ser en cuatro cuotas, en circunstancias que después el convenio decía tres cuotas y pasar de 20.000 a 40.000 millones de pesos en este instante para poder financiar, cosa que no estaba en el presupuesto ni del Ministerio (de las Culturas) ni en el Ministerio de Obras Públicas, nos obliga lamentablemente a cancelar esta obra porque es la responsabilidad que nosotros tenemos con el país”, detalló el secretario de Estado.

El ministro Undurraga cuestionó que se quiera apuntar al Gobierno de José Antonio Kast por la paralización de las obras del GAM, recordando que cuatro administraciones anteriores no pudieron gestionarla.

“Me parece irresponsable en este instante señalar que se va a poder realizar en circunstancias que desde el 2010 no se ha podido materializar. Haremos todos los esfuerzos posibles, pero lo honesto con la ciudadanía, lo responsable con el país y sin desligar el compromiso de cultura que tiene este ministerio es frenar las obras y no generar una deuda hacia la constructora que después nosotros no íbamos a poder pagar”, sentenció.