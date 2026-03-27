Juan Carlos Muñoz saca la voz para defender ciclovía Alameda: “Trasciende gobiernos y debe continuar”

El ex secretario de Estado recalcó que “es el principal eje de Santiago el que se viste de una ciclovía de alto estándar y que ya muestra altos niveles de uso. Las ciclovías requieren continuidad de red”.

AGENCIA UNO

Juan Carlos Muñoz, ex ministro de Transportes, se sumó a la discusión tras el anuncio del Gobierno de José Antonio Kast de quitar el financiamiento para completar la tercera fase de la ciclovía del eje Nueva Alameda, afectando a comunas como Lo Prado, Maipú y Estación Central, entre otras.

La iniciativa consideraba 3,8 kilómetros de extensión y una inversión de $6.600 millones, que incluía áreas verdes, pasos peatonales y alumbrado.

Ante esto, Muñoz expresó en redes sociales que “comparto la frustración del alcalde y miles de ciclistas. La ciclovía Alameda trasciende gobiernos y debe continuar”.

El ex secretario de Estado recalcó que “es el principal eje de Santiago el que se viste de una ciclovía de alto estándar y que ya muestra altos niveles de uso. Las ciclovías requieren continuidad de red”.

Juan Carlos Muñoz aseveró que “en tiempos en que los combustibles se vuelven no solo contaminantes sino también caros, la bicicleta aparece como una solución extraordinariamente oportuna para la gente que puede pedalear”.

“Menos emisiones, más salud, más felicidad, mejor ciudad. Se necesitan más ciclovías“, cerró el otrora titular de Transportes.