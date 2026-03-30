Iván Poduje extiende disputa con Orrego por ciclovía: “Quizás si recupera la plata que se le perdió de Procultura…”

El titular del Minvu reiteró que “es carísima la ciclovía, estamos estudiando por qué es tan cara, porque obviamente veremos si podemos, más adelante, cuando tengamos más recursos optimizarlas”.

AGENCIA UNO

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), sumó un nuevo capítulo en su disputa con el gobernador Claudio Orrego, tras anunciar la paralización de la ciclovía que uniría la Plaza Italia con Pajaritos, en el marco del nuevo eje Alameda.

Ante esto, la autoridad regional acusó que “dejarla botada a medio andar, cuando todavía nos faltan las comunas más vulnerables como Estación Central, Lo Prado y Maipú, nos parece un sinsentido”.

Poduje respondió a las palabras de Claudio Orrego en radio 13c, donde se refirió a la “ciclovía de Orrego” y explicó que frenó la iniciativa ya que “tenemos otras prioridades mucho más urgentes”, como “poner alcantarillados que nos faltan, pavimentar calles que son de tierra hace 30 años, reponer pavimentos participativos, etcétera”.

“Si te dijera la cantidad de programas que tenemos que hacer que están antes en prioridad que esta ciclovía, te sorprenderías”, agregó.

En esta línea, el titular del Minvu reiteró que “es carísima la ciclovía, estamos estudiando por qué es tan cara, porque obviamente veremos si podemos, más adelante, cuando tengamos más recursos optimizarlas”.

Iván Poduje también tuvo palabras para el gobernador metropolitano: “También manejan recursos propios, y hemos visto que algunos se le pierden. Entonces, quizás si recupera la plata que se le perdió de ProCultura podría ponerla también en la ciclovía”.