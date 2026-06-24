Tras anuncio de denuncia por Ley Karin: Minvu niega “acoso” de Poduje a diputada Gazmuri

Esto, luego que la parlamentaria diera cuenta que el ministro Poduje le mandó una serie de mensajes a través de WhatsApp tras sus intervenciones en la Comisión de Vivienda.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) descartó las acusaciones de “acoso” que realizó la diputada Ana María Gazmuri (AH) en contra del ministro Iván Poduje, a propósito de la polémica generada por las demoliciones de viviendas en El Olivar, en Viña del Mar.

La cartera dirigida por Iván Poduje dio a conocer una declaración pública para responder a lo expresado por la diputada Gazmuri, tildando sus palabras de “graves y sin fundamento”.

En esta línea, reconocieron que las diferencias entre el ministro del Minvu y la legisladora “han sido públicas y conocidas desde hace meses”, pero “no justifica falsas imputaciones de carácter personal”.

Esto, luego que la parlamentaria diera cuenta que el ministro Poduje le mandó una serie de mensajes a través de WhatsApp tras sus intervenciones en la Comisión de Vivienda, no descartando recurrir a la Justicia apelando a la Ley Karin.

“El ministro me está acosando y eso es Ley Karin. Así que vamos a tomar las medidas correspondientes”, precisó Ana María Gazmuri, quien detalló que estos comentarios fueron en “en términos que no corresponden” y dejó ver “matonaje” en su contra.

Frente a esto, el Ministerio de Vivienda recalcó que la decisión de demoler viviendas en El Olivar tiene un respaldo técnico de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) de la cartera y el IDIEM de la Universidad de Chile.

“El Ministerio tiene el deber legal y moral de garantizar que las viviendas que entregue el Estado cumplan plenamente con la normativa vigente”, puntualizó la cartera.